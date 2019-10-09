نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 9-10-2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 9/10/2019.





تعافت اسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأ{بعاء، بعد أن ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.





قال أركانجيلو أوكوانج أولير المدير العام للتخطيط والتدريب والأبحاث لدى وزارة النفط بجنوب السودان، إن البلاد ستطلق مزاد تراخيص لتطوير ثمانية حقول نفط في وقت لاحق هذا الشهر.





قال خالد عبدالعظيم نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس ادارة الاتحاد سيناقش اليوم مسودة اللائحة التنفذية لقانون اتحاد صناعات.





أوقفت شركة الشرقية-ايسترن كومبانى، اليوم بعض خطوط الإنتاج في الشركة بشكل جزئي بسبب بعض الإضرابات للعاملين.





قال دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى المشترك لمستويات متميزة.





قال دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة الروسي، إن مصر تستحوذ علي ثلث حجم التبادل التجاري بين روسيا وافريقيا والذي ارتفع 17% ليصل الي 20 مليار دولار.





قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن الأسواق العربية هي من أكثر الأسواق تأثر بالأحداث الجيوسياسية لوجودها بالقرب من مسرح الأحداث فأي تصعيد في المنطقة يؤثر بالسلب .





تلقت وزارة المالية، تقريرًا من كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية.





عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.





احتفلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بانتهاء المرحلة الأولى للأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة الرئيسية لمنظومة النقل العام لمدينة السادس من أكتوبر ويتضمن المشروع إنشاء 7 خطوط بسعة 40 أوتوبيس فائق الجودة.



