وزير الصناعة الروسي: مصر تستحوذ على ثلث حجم التبادل التجاري مع افريقيا





قال دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة الروسي، إن مصر تستحوذ علي ثلث حجم التبادل التجاري بين روسيا وافريقيا والذي ارتفع 17% ليصل الي 20 مليار دولار.





واوضح"مانتروف" أن استحواذ مصر علي تلك النسبه نتيجة موقعها المتوسط في قلب القارة وسهولة النفاذ الي كافة الاسواق الافريقية من خلال اتفاقيات الاعفاء الجمركي الموقعه معهم، مشير الي ان حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر بلغ 8 مليارات دولار العام الماضي.





وتابع" مانتروف" خلال تصريحات صحفيه علي هامش انطلاق فاعليات المعرض الصناعي الكبير، أن روسيا يتمثل تعاونها مع افريقيا في مجالات التنقيب والبحث عن الذهب والماس واكتشاف ابار البترول، وتوريد المواد الخام للصناعه، كما يوجد 20 شركة روسيا تقوم بتوريد الاسمدة الزراعية الي دول افريقيا.





واكد الوزير الروسي علي ان المنصقة الاقتصادي الروسية التي ستقام ببورسعيد، ستعمل علي تعزيز القدرات الصناعية للبلادين.





ويعد "الأسبوع الصناعي الكبير" أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية، حيث يقام على غرار معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في روسيا وسيتم اقامته خلال الفترة من 8 إلي 10 اكتوبر.





ويعتبر المنتدى بوابة للشركات الروسية والدولية لدخول أسواق شمال ووسط إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعد بلدان هذه المنطقة المستورد الرئيسي للآلات والسلع الصناعية والمواد الغذائية.





وستمثل الشركات المشاركة في الحدث 7 دول، وهي روسـيا ومصر وألمانيا وفرنسا والصين والهند وبيلاروس (بيلاروسيا)، حيث سيقومون بعرض أحدث المنتجات والابتكارات الصناعية في مجالات صناعة الآلات والمعدات والتقنيات الزراعية.























