تعرف علي أسباب إضراب العاملين بشركة " الشرقية للدخان " اليوم

أوقفت شركة الشرقية-ايسترن كومبانى، اليوم بعض خطوط الإنتاج في الشركة بشكل جزئي بسبب بعض الإضرابات العاملين بيها .

وأوضحت الشركة في بيان تلقته البورصة المصرية اليوم ، أن الشركة ستقيم إجتماع بين ممثلى أعضاء مجلس الإدارة وممثلى العاملين بالنقابة واللجنة النقابية لبحث مطالب العمل موضحة أن هذه الأسباب متعلقة بزيادة حافز الإنتاج اليوم.

وأوقفت البورصة المصرية التداول علي سهم الشركة خلال التعاملات بعد هذا الاعلان لحين الوصول لنتائج.

وكانت شركة الشرقية -ايسترن كومباني، قد حققت أرباحاً بلغت 3.73 مليار جنيه خلال العام المالى 2018-2019 بنسبة انخفاض 11.96%.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالى 2018-2019، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه في العام المقارن.





تاريخ الشرقية للدخان

تُعرف شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بأنها الشركة المسؤولة عن "مزاج المصريين" وهي تحتكر صناعة التبغ والسجائر في مصر ، تم تأسيسها في 1920بمرسوم من السلطان فؤاد الاول، وكان رأس مالها في الوقت ده 25 ألف جنيه، كان الغرض منها محاربة الإنتاج الأجنبي للسجائر، وبصعود ونجاح الشركة الشابة استسلمت لها شركات السجائر الأرمينية في مصر للدخان اندمجت بداية شركة دخان ماتوسيان المساهمة مع الشركة الشرقية. وبذلت الأخيرة كل وسيلة لاحتواء صناعة الدخان المصرية حتي استسلمت لها عام 1927 مؤسسات : ميلكونيان وجامسراجان وإيبيكيان من الأرمن، وصوصة وماخريديس وباباثوليوجو من اليونانيين ، فضلا عن مؤسستي ماسبيرو الإنجليزية وشركة الدخان الإنجليزية الأمريكية.

منتجات الشركة

وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.

وتنتج الشركة 10 أصناف من السجائر (كليوبارتا كينج سايز، كليوباترا كوين سوفت، كليوباترا بوكس 4 ألوان، مونديال أحمر وأزرق، وبوسطن، ولايت، وبلومنت، وكلويابترا بلاك ليبول، وكليوباترا سوبر، وجولدن ويست).

كما تنتج الشركة 3 أصناف من المعسل (معسل الفارس نكهات، وسلوم وقص، ومعسل كريستال نكهات)، بالإضافة إلى 15 صنفًا من السيجار (ميني فيرونا، كورونا، طورنا دبلوكس، ميزي توسكاني، وميديانيتوس، روبستو، تشيرشل تيوب).

تبيع الشركة منتجاتها في السوق المحلي والخارجي، كما تقوم بنشاط التصنيع للغير.

عدد أسهم الشركة في البورصة المصرية

وتبلغ نسبة أسهم الشركة المتداولة في البورصة حاليًا 39.02%، فيما تملك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام نسبة 55%، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5.98%، مما يعني أن نسبة 60.98% من أسهم الشركة خارج البورصة.

وتعتبر الشركة ضمن الشركات الناجحة في قطاع الأعمال العام، بتحقيقها أرباحًا سنوية.





بيانات مالية عن الشركة

القيمة الاسمية لسهم الشركة : 1 جنيه مصري

القيمة السوقية : 34,425,000,000.00: جنيه مصري

عدد أسهم الشركة الحالي في البورصة : 2.25 مليار سهم

رأس المال الشركة في البورصة المصرية: 2.25 مليار جنيه

هيكل الملكية

القابضة للصناعات الكيماوية (55.00%)

اتحاد العاملين المساهمين بشركة الشرقية للدخان (6.08%)

بنك مصر (0.4803%)

وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 (0.016%)

محمد جمال محرم محمود محرم (0.0006%)

مصانع الشركة :

9 مصانع لإنتاج أصناف السجاير والغليون والسيجار بالجيزة والطالبية والإسكندرية والسادس من أكتوبر

3 مصانع لإنتاج أصابع الفلتر بالجيزة والطالبية والإسكندرية .

مصنع لإنتاج علب الكرتون والطباعة بمخازن الزمر بالجيزة .

6 مصانع لإنتاج دخان المعسل بالجيزة والطالبية والإسكندرية ومنوف وطنطا وأبوتيج

3 مصانع لإنتاج الدخان المجنس بالجيزة والطالبية والإسكندرية .