مواصلات مصر: افتتاح محطة أوتوبيسات الشيخ زايد و6 أكتوبر خلال شهر نوفمبر 2019





في إطار الاحتفالات بأعياد نصر أكتوبر المجيد والعيد القومي بمدينة السادس من أكتوبر، احتفلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بانتهاء المرحلة الأولى للأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة الرئيسية لمنظومة النقل العام لمدينة السادس من أكتوبر ويتضمن المشروع إنشاء 7 خطوط بسعة 40 أوتوبيس فائق الجودة.









حيث قام كل من المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر ، الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر بالإعلان عن افتتاح المحطة الرئيسية لمنظومة النقل العام والتي تخدم مشروع النقل العام المستدام بالمدينة من خلال إنشاء وتشغيل خطوط أوتوبيس ذات جودة عالية لربط المدينة بمحطة مترو الأنفاق لجامعة القاهرة وهو المشروع المخطط بدء تشغيله خلال شهر نوفمبر المقبل.









ويأتي مشروع النقل العام المستدام لمدينة السادس من اكتوبر وكذلك مدينة الشيخ زايد تحت رعاية برنامج التنمية للأمم المتحدة في مصر كأحد مشروعات استدامة النقل في مصر بإشراف من وزارة البيئة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.





وأكدت شركة مواصلات مصر المنفذة للمشروع بأنها قد قامت بتعظيم الإستفادة بفكرة وأهداف مشروع استدامة النقل لتحقيق التكامل بين خطوط الأوتوبيس المخصصة لهذا المشروع ومشروع شبكة خطوط الأوتوبيس لمواصلات مصر الخاص بالقاهرة الكبرى حيث يتحد هذين المشروعين من خلال استخدام أوتوبيسات مكيفة ذات تجهيزات إلكترونية ذكية لتحقيق التفعيل العملي لمنظومة النقل العام الذكي التي تنتهجها الشركة وتنفذها طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن .









وقد قام الحضور للاحتفالية بمعاينة الأوتوبيسات التي تستخدمها الشركة في إنشاء شبكة القاهرة الكبرى ومنها خط السادس من اكتوبر - عبد المنعم رياض الذي يأتي مكملا لمشروع استدامة النقل بمدينة السادس من اكتوبر والشيخ زايد.









وأكد المهندس عبد المطلب عمارة، أن مشروع أكتوبر- زايد سيكون جاهز للافتتاح والتشغيل خلال شهر نوفمبر المقبل ، مشيرا إلى ضرورة التزام شركة مواصلات مصر ببدء التشغيل التجريبي خلال الشهر المقبل مع تفعيل كافة خدمات المنظومة من إنشاء مركز مراقبة الإدارة وتشغيل المنظومة بالإضافة إلى توفير منظومة معلومات الركاب والتحصيل الإلكتروني لتعريفة الركوب وايضا التشغيل النموذجي للجراجات التي ستقوم بخدمات الصيانة والإصلاح للحفاظ على أسطول الأوتوبيسات الذي سيخدم المدينتين.