اسعار النفط تتعافي خلال التعاملات اليوم الأربعاء

تعافت اسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأ{بعاء، بعد أن ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، في حين تراجعت مخزونات البنزين.





كما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة النفطي لأعلى مستوى على الإطلاق عند 12.600 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.





ومن المقرر أن يصل وفد تجاري صيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة إلى الولايات المتحدة غداً، وذلك لعقد جولة جديدة من المباحثات التجارية.





وأشارت تقارير اليوم إلى أن الصين منفتحة أمام خيار التوصل لصفقة تجارية جزئية مع الولايات المتحدة، مع إمكانية زيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية.





وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة إلى 58.60 دولار للبرميل.





كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم نوفمبر بنسبة 1 بالمائة عند 53.10 دولار للبرميل.



