اسعار النفط تتعافي خلال التعاملات اليوم الأربعاء
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:19 م
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وكالات
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تعافت اسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأ{بعاء، بعد أن ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، في حين تراجعت مخزونات البنزين.
كما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة النفطي لأعلى مستوى على الإطلاق عند 12.600 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يصل وفد تجاري صيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة إلى الولايات المتحدة غداً، وذلك لعقد جولة جديدة من المباحثات التجارية.
وأشارت تقارير اليوم إلى أن الصين منفتحة أمام خيار التوصل لصفقة تجارية جزئية مع الولايات المتحدة، مع إمكانية زيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية.
وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة إلى 58.60 دولار للبرميل.
كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم نوفمبر بنسبة 1 بالمائة عند 53.10 دولار للبرميل.
أغلقت اسعار النفط على تراجع بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالى مع تلاشى الأمل حول التوصل لصفقة تجاربية بين واشنطن وبكين.
ويأتي هبوط أسعار النفط مع مخاوف فشل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع في التوصل لصفقة تجارية.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأنه من غير المحتمل إتمام اتفاق سريع مع بكين.
وكانت أسعار النفط ارتفعت في وقت سابق من التعاملات وسط مخاوف نقص المعروض من الخام، نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية في العراق والإكوادور، وهي دول أعضاء بمنظمة أوبك.
وفي الأسبوع الماضي كانت الإكوادور أعلنت عزمها للانسحاب من منظمة أوبك بداية من العام المقبل.
وفي سياق منفصل، صرح وزير الطاقة في روسيا بأن بلاده تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار يتراوح ما بين 0.3 مليون برميل إلى 0.5 مليون برميل يومياً، في حالة استمرار مشاكل الإنتاج في السعودية لفترة أطول مما كان متوقعاً.
ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية اليوم الأربعاء.
وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.2 بالمائة عند 52.63 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 53.27 دولار للبرميل، ومنخفضاً عند 51.81 دولار للبرميل.
وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.4 بالمائة إلى 57.73 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 58.92 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد، و75.38 دولار للبرميل في الاتجاه الهابط.
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