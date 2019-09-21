حساب المواطن يوضح أفضل طريقة لمعرفة قيمة الاستحقاق ومبلغ الدعم

يُعد برنامج حساب المواطن السعودي، من أبرز البرامج في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطن السعودي، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات دخل المنخفض، وهو برنامج حكومي إلكتروني ليس له أي مكاتب في المملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف الدعم في العاشر من كل شهر ميلادي مبلغ من المال في حسابات المستحقين، وسوف نعرض لكم في هذا المقال معرفة طريقة الإستحقاق ومبلغ الدعم لدى برنامج حساب الموطن.





طريقة معرفة قيمة الاستحقاق لدى برنامج حساب المواطن

في هذا المقال، سنوضج لكم طريقة معرفة قيمة الاستحقاق لدى برنامج حساب المواطن، حيث تساءل أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن طريقة معرفة المواطن هل هو مستحق الدعم أم لا، كما وتسائل أحد المواطنين أيضًا بشأن معرفة قيمة مبلغ الدعم، وقد جاء رد خدمة العملاء الخاصة لدى برنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أسئلة المواطنين كالتالي:





”أنه في حال تم التأكد من صحة البيانات وتوافقت على المواطن شروط الأهلية ومعايير الإستحقاق سوف يتم صرف الدعم له، أما بالنسبة لمعرفة قيمة الإستحقاق فيكون من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج".





ويذكر أن، التسجيل في الدفعة الـ24 مازالت مستمرة، إلى أن يتم إيداع الدفعة في شهر أكتوبر المقبل، ويستمر التسجيل في دفعة الـ24 القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ23، وكان قد أعلن "برنامج حساب المواطن" أنه تم إيداع مبلغ في قيمة 2.6 مليار ريال سعودي، لـ12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019.





تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:- - أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.









حساب المواطن يوضح شروط تقديم الطلاب للاستفادة من دعم البرنامج

أعلن برنامج حساب المواطن عن شروط تقديم الطلاب للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن، وذلك بعد أن وجه مواطن استفسارًا بهذا الشأن لخدمة المسفيدين التابعة لحساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال حساب المستفسر: "سلام عليكم. ابني قدم على حساب المواطن وهو طالب في معهد الدراسات الفنيه بالظهران وتم رفض المرفقات اللي هي إثبات انه طالب هناك"... لمتابعة القراءة اضغط هنا















