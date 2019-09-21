ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حساب المواطن يوضح أفضل طريقة لمعرفة قيمة الاستحقاق ومبلغ الدعم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:51 م
Advertisements
حساب المواطن يوضح أفضل طريقة لمعرفة قيمة الاستحقاق ومبلغ الدعم
حساب المواطن - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يُعد برنامج حساب المواطن السعودي، من أبرز البرامج في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطن السعودي، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات دخل المنخفض، وهو برنامج حكومي إلكتروني ليس له أي مكاتب في المملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف الدعم في العاشر من كل شهر ميلادي مبلغ من المال في حسابات المستحقين، وسوف نعرض لكم في هذا المقال معرفة طريقة الإستحقاق ومبلغ الدعم لدى برنامج حساب الموطن.

طريقة معرفة قيمة الاستحقاق لدى برنامج حساب المواطن
في هذا المقال، سنوضج لكم طريقة معرفة قيمة الاستحقاق لدى برنامج حساب المواطن، حيث تساءل أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن طريقة معرفة المواطن هل هو مستحق الدعم أم لا، كما وتسائل أحد المواطنين أيضًا بشأن معرفة قيمة مبلغ الدعم، وقد جاء رد خدمة العملاء الخاصة لدى برنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أسئلة المواطنين كالتالي:

”أنه في حال تم التأكد من صحة البيانات وتوافقت على المواطن شروط الأهلية ومعايير الإستحقاق سوف يتم صرف الدعم له، أما بالنسبة لمعرفة قيمة الإستحقاق فيكون من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج".

ويذكر أن، التسجيل في الدفعة الـ24 مازالت مستمرة، إلى أن يتم إيداع الدفعة في شهر أكتوبر المقبل، ويستمر التسجيل في دفعة الـ24 القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ23، وكان قد أعلن "برنامج حساب المواطن" أنه تم إيداع مبلغ في قيمة 2.6 مليار ريال سعودي، لـ12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر 2019.

تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:- 
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.


أعاد برنامج حساب المواطن السعودي، التأكيد على ضرورة إرفاق المستندات الدالة على الاستقلال بالمسكن، لمن هم تخطى سنهم الـ24 عامًا... لمعرفة التفاصيل اضغط هنا


أعلن برنامج حساب المواطن عن شروط تقديم الطلاب للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن، وذلك بعد أن وجه مواطن استفسارًا بهذا الشأن لخدمة المسفيدين التابعة لحساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال حساب المستفسر: "سلام عليكم. ابني قدم على حساب المواطن وهو طالب في معهد الدراسات الفنيه بالظهران وتم رفض المرفقات اللي هي إثبات انه طالب هناك"... لمتابعة القراءة اضغط هنا


أجاب حساب المواطن على تساءل أحد الأشخاص عن تأثير برنامج "حافز" على مبلغ قيمة الدعم المستحق من البرنامج، حيث أن زوجته مُسجلة لدى برنامج "حافز"... لمعرفة المزيد اضغط هنا


أكد برنامج حساب المواطن السعودي، أن مَن يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه... للمزيد اضغط هنا


التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: موقع حساب المواطن الرسمي موقع حساب المواطن معرفة قيمة الاستحقاق مبلغ الدعم حساب المواطن تسجيل حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن البوابة الالكترونية لحساب المواطن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
1
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
-
x
19:20
-
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
13:30
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
8
x
16:00
0
واتفورد
إيفرتون
0
x
16:00
2
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
18:30
0
سيلتا فيجو
غرناطة
-
x
21:00
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
ميلان
-
x
20:45
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
بيراميدز
-
x
20:00
-
إنبي