هل يؤثر النشاط التجاري على دعم حساب المواطن؟ .. البرنامج يجيب!
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:54 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
أكد برنامج حساب المواطن السعودي، أن مَن يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.
وأوضح برنامج حساب المواطن، في رد على استفسار أحد المواطنين، أنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري).
التسجيل مستمر
من جانب آخر، تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24 من حساب المواطن، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).
ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ23 بمشيئة الله.
تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:-
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
يهتم برنامج حساب المواطن بمصلحة المواطنين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، وحرصًا من حساب المواطن على تقديم الخدمات للمستحقين، أنشأ حساب المواطن خدمة الستفيدين التي تقوم بالرد على استفسرات المواطنين من الساعة 8 صباحًا إلى العاشرة مساءًا على مدار الأسبوع... لمتابعة التفاصيل اضغط هنا
ورد لخدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن، استفسارًا من إحدى المواطنات، حيث وجهت سؤالًالحساب المواطن قائلة: "لو سمحت المتزوجة تقدر تقدم على حساب المواطن ويصرف لها حساب مستقل عن زوجها؟".... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء تلقي طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 22، المخصصة لشهر سبتمبر 2019، حيث وحث البرنامج المواطنين الراغبين في الاعتراض على استحقاق الدعم للدفعة 22 من دعم حساب المواطن لتقديم طلبهم عبر البوابة الإلكترونية... للمزيد اضغط هنا
يوفر حساب المواطن خدمة المستفيدين للرد على استفسارات المواطنين الأشقاء بالسعودية، كما ويوفّر أيضًا خدمة صوتك مسموع لنفس الغرض برقم اتصال 19912، واستقبلت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن عبر "تويتر" سؤالًا من مستفيد، حيث قال: "انا سعودي واذا أضفت زوجتي بالإقامة هل ينزلها ام لا ؟؟".. لمتابعة القراءة اضغط هنا
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
Advertisements
- هل يؤثر الراتب التقاعدي والضمان الاجتماعي على حساب المواطن؟ .. البرنامج يرد!
- برنامج حساب المواطن يعلن موعد نزول الدفعة 22 وطريقة سهلة للاستعلام عنها
- حساب المواطن يوضح لمستفيد طريقة حذف بعض البيانات وتعديلها
- حساب المواطن يوضح طريقة إضافة التابعين للاستفادة من الدعم.. اعرف الخطوات!
- حساب المواطن يشدد على ضرورة الإفصاح عن جميع مصادر الدخل قبل التقديم
- حساب المواطن يكشف عن موعد صرف الدفعة الـ 23 من الدعم واخر ميعاد للتسجيل
- حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم للمستفيدين
- متاح الأن.. رابط تقديم الاعتراضات على مبلغ استحقاق الدفعة 22 من حساب المواطن
- حساب المواطن يعلن شروط تسجيل الزوجة كفرد رئيسي
- حساب المواطن يوضح شروط إضافة الزوجة الغير سعودية على دعم البرنامج
المزيد عن: موقع حساب المواطن الرسمي موقع حساب المواطن حساب المواطن تسجيل حساب المواطن برنامج حساب المواطن السعودي النشاط التجاري التسجيل في حساب المواطن البوابة الالكترونية لحساب المواطنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر