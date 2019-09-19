ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حساب المواطن يوضح شروط تقديم الطلاب للاستفادة من دعم البرنامج

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:22 م
Advertisements
حساب المواطن يوضح شروط تقديم الطلاب للاستفادة من دعم البرنامج
حساب المواطن - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعلن برنامج حساب المواطن عن شروط تقديم الطلاب للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن، وذلك بعد أن وجه مواطن استفسارًا بهذا الشأن لخدمة المسفيدين التابعة لحساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال حساب المستفسر: "سلام عليكم. ابني قدم على حساب المواطن وهو طالب في معهد الدراسات الفنيه بالظهران وتم رفض المرفقات اللي هي إثبات انه طالب هناك".

وردت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن على الاستفسار قائلة: "في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) بأسمه وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الاسرة".

وتابع المواطن استفساره قائلًا: "جاب تعريف انه طالب في معهد الدراسات الفنيه، ومن ثم ردت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن قائلة: "تعريف الطالب ليس من ضمن المستندات المطلوبة حيث يجب إرفاق احدى المستندات التالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) بأسمه وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الاسرة".


تأثير الإشتراك في برنامج "حافز" على مبلغ الدعم المستحق من حساب المواطن

رد حساب المواطن على سؤال أحد المواطنين عن تأثير برنامج "حافز" على مبلغ قيمة الدعم المستحق من البرنامج، حيث أن زوجته مُسجلة لدى برنامج "حافز"، وقال حساب المواطن إنه البرنامج منفصل عن برنامج "حافز"... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تعريف عن برنامج حساب المواطن

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة....للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــا

 

ننشر طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل اضغط هنــــــــا

 

ما هي شروط روط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــا



التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: موقع حساب المواطن الرسمي موقع حساب المواطن شروط تقديم الطلاب حساب المواطن شروط تقديم الطلاب رقم حساب المواطن حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حاسبة حساب المواطن تسجيل في حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تحديث حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباغ اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
3
إشبيلية - إسبانيا
بازل - سويسرا
5
x
18:55
0
كراسنودار - روسيا
خيتافي - إسبانيا
1
x
18:55
0
طرابزون سبور - تركيا
رين - فرنسا
1
x
18:55
1
سيلتك - إسكوتلندا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
3
x
18:55
2
سبورتينج لشبونة - البرتغال
روما - إيطاليا
0
x
21:00
0
إسطنبول باشاك شهير - تركيا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
0
x
21:00
0
وولفسبيرجر - النمسا
إسبانيول - إسبانيا
0
x
21:00
0
فرينكفاروزي - المجر
جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا
0
x
21:00
0
فينورد روتردام - هولندا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
0
x
18:55
3
آرسنال - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
1
x
17:50
1
الشباب
الرائد
-
x
تأجلت
-
التعاون