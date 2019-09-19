حساب المواطن يوضح شروط تقديم الطلاب للاستفادة من دعم البرنامج

أعلن برنامج حساب المواطن عن شروط تقديم الطلاب للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن ، وذلك بعد أن وجه مواطن استفسارًا بهذا الشأن لخدمة المسفيدين التابعة لحساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال حساب المستفسر: "سلام عليكم. ابني قدم على حساب المواطن وهو طالب في معهد الدراسات الفنيه بالظهران وتم رفض المرفقات اللي هي إثبات انه طالب هناك".





وردت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن على الاستفسار قائلة: "في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) بأسمه وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الاسرة".





وتابع المواطن استفساره قائلًا: "جاب تعريف انه طالب في معهد الدراسات الفنيه، ومن ثم ردت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن قائلة: "تعريف الطالب ليس من ضمن المستندات المطلوبة حيث يجب إرفاق احدى المستندات التالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) بأسمه وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الاسرة ".



