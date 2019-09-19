حساب المواطن يكشف تأثير الإشتراك في برنامج "حافز" على مبلغ الدعم المستحق





أجاب حساب المواطن على تساءل أحد الأشخاص عن تأثير برنامج "حافز" على مبلغ قيمة الدعم المستحق من البرنامج ، حيث أن زوجته مُسجلة لدى برنامج "حافز".





احتسابه من ضمن الدخل، مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية على الرابط هنـــــــــــــــا . واوضح برنامج حساب المواطن أنه منفصل عن برنامج “حافز” ولا يؤثر على مستفيديه، ولكن قد يؤثر حافز على مقدار دعم حساب المواطن ولا بد من الإفصاح عن دخل حافز، ليتم





وقد كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أمس الأربعاء، أن إجمالي المدفوعات من البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الجاري بلغ 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة. أن إجمالي المدفوعات من البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الجاري بلغ 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.





وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج أن أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين، بينما تجاوز عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40%، لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب + 0.4% عن الدفعة السابقة ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3.79 مليون مستفيد.





وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 786 ألف مستفيدة، وشكّلت نسبة المستقلين في دفعة شهر سبتمبر 48%، والبالغ عددهم أكثر من 725 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.







