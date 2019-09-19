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حساب المواطن يكشف تأثير الإشتراك في برنامج "حافز" على مبلغ الدعم المستحق

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:44 ص
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حساب المواطن يكشف تأثير الإشتراك في برنامج حافز على مبلغ الدعم المستحق
حساب المواطن
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أجاب حساب المواطن على تساءل أحد الأشخاص عن تأثير برنامج "حافز" على مبلغ قيمة الدعم المستحق من البرنامج، حيث أن زوجته مُسجلة لدى برنامج "حافز".

واوضح برنامج حساب المواطن أنه منفصل عن برنامج “حافز” ولا يؤثر على مستفيديه، ولكن قد يؤثر حافز على مقدار دعم حساب المواطن ولا بد من الإفصاح عن دخل حافز، ليتم احتسابه من ضمن الدخل، مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية على الرابط هنـــــــــــــــا.

وقد كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أمس الأربعاء، أن إجمالي المدفوعات من البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الجاري بلغ 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج أن أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين، بينما تجاوز عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40%، لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب + 0.4% عن الدفعة السابقة ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3.79 مليون مستفيد.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 786 ألف مستفيدة، وشكّلت نسبة المستقلين في دفعة شهر سبتمبر 48%، والبالغ عددهم أكثر من 725 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.


ماهو برنامج حساب المواطن؟

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة.... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــــا

 

طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل اضغط هنــــــــا


شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــا


خطوات الاستفسار عن قيمة مبلغ الدعم عبر حاسبة حساب المواطن

أوضح سلطان القحطاني، متحدث حساب المواطن، أنه يمكن التعرف على القيمة الخاصة بالدعم، وذلك من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية، التي تقوم بحساب قيمة الدعم المستحقة لكل مواطن... للخطوات اضغط هنــــــــا


حساب المواطن يُجيب على سؤال فتاة ترغب بالانفصال عن والدها في دعم البرنامج

أجاب برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم اللأربعاء، على طلب مواطنة عشرينية، ترغب في الانفصال عن والدها في البرنامج... لمتابعة التفاصيل الكاملة اضغط هنـــــــا

 

"يصرف لي 301 ريال".. حساب المواطن يرد على مستفيد يشكو من عدم زيادة الدعم

يتيح حساب المواطن عبر "خدمة المستفيدين" الرد الفوري على استفسارت وأسئلة المواطنين بشأن كل ما يخص برنامج حساب المواطن، وبعد صرف دفعة سبتمبر الجاري من حساب المواطن، بدء المواطنون يستفسرون عن الزيداة في قيمة مبلغ الدعم...للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا


حساب المواطن يكشف عن موعد صرف الدفعة الـ 23 من الدعم واخر ميعاد للتسجيل

يترقب المستفيدين من برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة الثالثة والعشرين من الدعم، والتي من المنتظر أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال شهر أكتوبر المقبل، وقد اوضح حساب المواطن أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم الخاص بالدفعة الثالثة والعشرين يوم .... لمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا


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