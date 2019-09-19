حساب المواطن يكشف تأثير الإشتراك في برنامج "حافز" على مبلغ الدعم المستحق
حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة.... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــــا
طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية
برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل اضغط هنــــــــا
شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن
يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــا
خطوات الاستفسار عن قيمة مبلغ الدعم عبر حاسبة حساب المواطن
أوضح سلطان القحطاني، متحدث حساب المواطن، أنه يمكن التعرف على القيمة الخاصة بالدعم، وذلك من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية، التي تقوم بحساب قيمة الدعم المستحقة لكل مواطن... للخطوات اضغط هنــــــــا
حساب المواطن يُجيب على سؤال فتاة ترغب بالانفصال عن والدها في دعم البرنامج
أجاب برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم اللأربعاء، على طلب مواطنة عشرينية، ترغب في الانفصال عن والدها في البرنامج... لمتابعة التفاصيل الكاملة اضغط هنـــــــا
"يصرف لي 301 ريال".. حساب المواطن يرد على مستفيد يشكو من عدم زيادة الدعم
يتيح حساب المواطن عبر "خدمة المستفيدين" الرد الفوري على استفسارت وأسئلة المواطنين بشأن كل ما يخص برنامج حساب المواطن، وبعد صرف دفعة سبتمبر الجاري من حساب المواطن، بدء المواطنون يستفسرون عن الزيداة في قيمة مبلغ الدعم...للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا
حساب المواطن يكشف عن موعد صرف الدفعة الـ 23 من الدعم واخر ميعاد للتسجيل
يترقب المستفيدين من برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة الثالثة والعشرين من الدعم، والتي من المنتظر أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال شهر أكتوبر المقبل، وقد اوضح حساب المواطن أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم الخاص بالدفعة الثالثة والعشرين يوم .... لمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا
- 0.7 % معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الـ 16 في برنامج حساب المواطن
- حساب المواطن يودع أكثر من 40 ملياراً لـ3.76 ملايين مستفيد
- "حساب المواطن" يوضح حقيقة صرف الدفعة الـ18 قبل رمضان
- حساب المواطن: 44% من المستفيدين في دفعة مايو تحصلوا على الاستحقاق الكامل
- حساب المواطن يوضح آلية التسجيل كفرد مستقل والمستندات المطلوبة
- حساب المواطن يودع مبلغ بقيمة 2.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة ديسمبر
- اليوم.. حساب المواطن يعلن رسميا عن موعد الاستحقاق للمسجلين
- "يصرف لي 301 ريال".. حساب المواطن يرد على مستفيد يشكو من عدم زيادة الدعم
- حساب المواطن يوضح آلية وموعد تقديم الاعتراض على مبلغ الدفعة الـ22 من الدعم
- متاح الأن.. رابط تقديم الاعتراضات على مبلغ استحقاق الدفعة 22 من حساب المواطن