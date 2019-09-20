ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حساب المواطن يؤكد على ضرورة إرفاق "المستندات" الدالة على الاستقلال بالمسكن

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:03 م
Advertisements
حساب المواطن يؤكد على ضرورة إرفاق المستندات الدالة على الاستقلال بالمسكن
حساب المواطن - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعاد برنامج حساب المواطن السعودي، التأكيد على ضرورة إرفاق المستندات الدالة على الاستقلال بالمسكن، لمن هم تخطى سنهم الـ24 عامًا.

وأشار أحد المواطنين، أن لديه بطاقة دخول السكن في الجامعة التي يدرس بها إلا أن حساب المواطن أكد أنه لا يُعتد بها كدليل للاستقلالية.

وشدد حساب المواطن على ضرورة إرفاق تعريف سكن الجامعة لإثبات الاستقلالية.

وقال حساب المواطن إنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة حالة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر المقبل.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:- 
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.


أكد برنامج حساب المواطن السعودي، أن مَن يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه... لمعرفة المزيد اضغط هنا


أعلن برنامج حساب المواطن عن شروط تقديم الطلاب للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن، وذلك بعد أن وجه مواطن استفسارًا بهذا الشأن لخدمة المسفيدين التابعة لحساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال حساب المستفسر: "سلام عليكم. ابني قدم على حساب المواطن وهو طالب في معهد الدراسات الفنيه بالظهران وتم رفض المرفقات اللي هي إثبات انه طالب هناك"... لمتابعة القراءة اضغط هنا


أجاب حساب المواطن على تساءل أحد الأشخاص عن تأثير برنامج "حافز" على مبلغ قيمة الدعم المستحق من البرنامج، حيث أن زوجته مُسجلة لدى برنامج "حافز"... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: موقع حساب المواطن الرسمي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن بطاقة دخول سكن الجامعة برنامج حساب المواطن السعودي برنامج حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن البوابة الالكترونية لحساب المواطن الاستقلال بالمسكن استقلالية المسكن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة
2
x
17:20
1
أبها
الفيحاء
0
x
17:35
1
الوحدة
النصر
0
x
19:20
1
الحزم
السوبر المصري
الأهلي
3
x
20:00
1
الزمالك