حساب المواطن يؤكد على ضرورة إرفاق "المستندات" الدالة على الاستقلال بالمسكن

أعاد برنامج حساب المواطن السعودي، التأكيد على ضرورة إرفاق المستندات الدالة على الاستقلال بالمسكن، لمن هم تخطى سنهم الـ24 عامًا.





وأشار أحد المواطنين، أن لديه بطاقة دخول السكن في الجامعة التي يدرس بها إلا أن حساب المواطن أكد أنه لا يُعتد بها كدليل للاستقلالية.





وشدد حساب المواطن على ضرورة إرفاق تعريف سكن الجامعة لإثبات الاستقلالية.





وقال حساب المواطن إنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.





ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة حالة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر المقبل.





يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.





تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:- - أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.





حساب المواطن يوضح تأثير "النشاط التجاري" على الدعم

أكد برنامج حساب المواطن السعودي، أن مَن يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه... لمعرفة المزيد اضغط هنا





حساب المواطن يوضح شروط تقديم الطلاب للاستفادة من دعم البرنامج

أعلن برنامج حساب المواطن عن شروط تقديم الطلاب للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن، وذلك بعد أن وجه مواطن استفسارًا بهذا الشأن لخدمة المسفيدين التابعة لحساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال حساب المستفسر: "سلام عليكم. ابني قدم على حساب المواطن وهو طالب في معهد الدراسات الفنيه بالظهران وتم رفض المرفقات اللي هي إثبات انه طالب هناك"... لمتابعة القراءة اضغط هنا