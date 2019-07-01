أبرز أخبار التوك شو الاثنين 1-7-2019
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 12:42 ص
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أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الأرصاد" تحذر: غدًا الطقس شديد الحرارة على هذه المناطق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا، حول حالة طقس يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، حيث يسود طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
بعد تدشين منظومة التأمين الصحي.. تامر أمين: مفيش فقير مش هيلاقي علاج في مصر
علق الإعلامي تامر أمين، على بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: "مفيش فقير في مصر مش هيلاقي علاجه عشان هو فقير، الكل هيلاقي علاج".
طفرة هائلة.. القابضة للصوامع: الطاقة التخزينية تخطت 200%
وأوضح أن نسبة الزيادة في القدرة التخزينية زادت بنحو 200% عن قبل 2013، لافتًا إلى أنهم حرصوا على انتشار الصوامع على مستوى الجمهورية لتلبية حاجة التخزين.
"الوزراء" يكشف عن دلالة بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد أولًا
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن دلالة تطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد أولًا، موضحًا أن محافظة بورسعيد بها خصائص معينة تسهم في إنجاح أي منظومة في مراحلها التجريبية.
صاحب لافتة "لن ننساك يا منسي" في بطولة "الكان 2019": "ده أقل واجب"
قال فتحي المزين، صاحب لافتة "لن ننساك يا منسي" بمباراة مصر وأوغندا، إنه سبق وأن رفع نفس اللافتة في ختام منتدى شباب العالم.
تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
وأشار إلى أن الاشتراكات محددة في القانون، وأن القانون يرتكز على التكافل، موضحًا أن الدولة تكفل علاج المواطنين غير القادرين بالكامل، وسيتلقى نفس الخدمات التي يتمتع بها القادر، وأن الاشتراك 1% لرب الأسرة، و1% لكل ابن في الأسرة، و3% للزوجة إذا كانت تعمل، و1% إذا كانت ربة منزل.
الوزراء يدعو أهالي محافظة بورسعيد للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل
دعا المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أهالي بورسعيد تسجيل أسمائهم في منظومة التأمين الصحي الشامل التي يتم تطبيقها لأول مرة في مصر خاصة الجزء المميكن منها والتي تضاهي الدول الأجنبية، معلقًا: "الشعب المصري سيذكر هذا التاريخ".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الأرصاد" تحذر: غدًا الطقس شديد الحرارة على هذه المناطق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا، حول حالة طقس يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، حيث يسود طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
بعد تدشين منظومة التأمين الصحي.. تامر أمين: مفيش فقير مش هيلاقي علاج في مصر
علق الإعلامي تامر أمين، على بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: "مفيش فقير في مصر مش هيلاقي علاجه عشان هو فقير، الكل هيلاقي علاج".
طفرة هائلة.. القابضة للصوامع: الطاقة التخزينية تخطت 200%
وأوضح أن نسبة الزيادة في القدرة التخزينية زادت بنحو 200% عن قبل 2013، لافتًا إلى أنهم حرصوا على انتشار الصوامع على مستوى الجمهورية لتلبية حاجة التخزين.
"الوزراء" يكشف عن دلالة بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد أولًا
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن دلالة تطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد أولًا، موضحًا أن محافظة بورسعيد بها خصائص معينة تسهم في إنجاح أي منظومة في مراحلها التجريبية.
صاحب لافتة "لن ننساك يا منسي" في بطولة "الكان 2019": "ده أقل واجب"
قال فتحي المزين، صاحب لافتة "لن ننساك يا منسي" بمباراة مصر وأوغندا، إنه سبق وأن رفع نفس اللافتة في ختام منتدى شباب العالم.
تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
وأشار إلى أن الاشتراكات محددة في القانون، وأن القانون يرتكز على التكافل، موضحًا أن الدولة تكفل علاج المواطنين غير القادرين بالكامل، وسيتلقى نفس الخدمات التي يتمتع بها القادر، وأن الاشتراك 1% لرب الأسرة، و1% لكل ابن في الأسرة، و3% للزوجة إذا كانت تعمل، و1% إذا كانت ربة منزل.
الوزراء يدعو أهالي محافظة بورسعيد للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل
دعا المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أهالي بورسعيد تسجيل أسمائهم في منظومة التأمين الصحي الشامل التي يتم تطبيقها لأول مرة في مصر خاصة الجزء المميكن منها والتي تضاهي الدول الأجنبية، معلقًا: "الشعب المصري سيذكر هذا التاريخ".
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