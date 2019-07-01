طفرة هائلة.. القابضة للصوامع: الطاقة التخزينية تخطت 200%
الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:00 ص
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، تقريرا مصورا يرصد حجم التطور الذي شهدته صوامع التخزين في مصر.
وقال الدكتور أشرف صابر، رئيس القطاع الهندسي بالشركة المصرية القابضة للصوامع، خلال التقرير، إن الطاقة التخزينية للصوامع شهدت طفرة هائلة بعد 30 يوينو 2013، حيث تحركت من 1.2 مليون طن إلى 3.2 مليون طن.
وأوضح أن نسبة الزيادة في القدرة التخزينية زادت بنحو 200% عن قبل 2013، لافتًا إلى أنهم حرصوا على انتشار الصوامع على مستوى الجمهورية لتلبية حاجة التخزين.
وقال الدكتور أشرف صابر، رئيس القطاع الهندسي بالشركة المصرية القابضة للصوامع، خلال التقرير، إن الطاقة التخزينية للصوامع شهدت طفرة هائلة بعد 30 يوينو 2013، حيث تحركت من 1.2 مليون طن إلى 3.2 مليون طن.
وأوضح أن نسبة الزيادة في القدرة التخزينية زادت بنحو 200% عن قبل 2013، لافتًا إلى أنهم حرصوا على انتشار الصوامع على مستوى الجمهورية لتلبية حاجة التخزين.
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