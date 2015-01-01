تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل

أوضح الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، والمدير التفيذي لمشروع التأمين الصحي، أن نظام طب الأسرة هو الاختلاف الجوهري في منظومة التأمين الصحي.





وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرناجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أنه يوجد طبيب الأسرة لمتابعة صحة الأسرة بالكامل في منظومة التأمين الصحي.





وأشار إلى أن الاشتراكات محددة في القانون، وأن القانون يرتكز على التكافل، موضحًا أن الدولة تكفل علاج المواطنين غير القادرين بالكامل، وسيتلقى نفس الخدمات التي يتمتع بها القادر، وأن الاشتراك 1% لرب الأسرة، و1% لكل ابن في الأسرة، و3% للزوجة إذا كانت تعمل، و1% إذا كانت ربة منزل.



