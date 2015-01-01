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"الأرصاد" تحذر: غدًا الطقس شديد الحرارة على هذه المناطق

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:03 م
الأرصاد تحذر: غدًا الطقس شديد الحرارة على هذه المناطق
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كساب أحمد
 
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا، حول حالة طقس يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، حيث يسود طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وأضاف البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على اغلب الانحاء تكون مثيرة الرمال والأتربة علي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتضمن البيان درجات الحرارة للمدن المصرية، وجاءت كالتالي:-

الصغرىالعظمى
القاهرة 25/37
الاسكندرية 25/32
السلوم 24/31
العريش22/32
كاترين17/31
أسوان30/43
شلاتين27/37
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