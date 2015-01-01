مجلس الوزراء يدعو أهالي محافظة بورسعيد للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل

دعا المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أهالي بورسعيد تسجيل أسمائهم في منظومة التأمين الصحي الشامل التي يتم تطبيقها لأول مرة في مصر خاصة الجزء المميكن منها والتي تضاهي الدول الأجنبية، معلقًا: "الشعب المصري سيذكر هذا التاريخ".





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين أن المنظومة تشمل كافة فئات المجتمع وتعالج كافة الأمراض، وإذا لم يستطع المواطن دفع الاشتراك، الحكومة ستتكفل بالدفع عنه، مؤكدًا أن مصادر التمويل لهذه المنظومة قابلة للاستدامة.





وأشار إلى أن التأمين يوفر للمصريين السفر إلى الخارج لتلقي العلاج إذا لم يتوفر العلاج اللازم في مصر، لافتًا إلى أن كل مواطن سيخضع لكشف طبي أوليّ حينما يتوجه لتسجيل اسمه وأسماء أسرته في منظومة التأمين الصحي الشامل.



