أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 4-6-2019
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 12:41 ص
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أمنية فوزي - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
حسام موافي: جبر الخواطر من أفضل الأعمال في الدنيا (فيديو)
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن جبر الخواطر من أفضل الأعمال في الدنيا، لافتًا إلى أن جبر الخواطر أنقذ حياته في أحد المواقف.
أحمد عمر هاشم: يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
ذكّر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، المسلمين بوجوب إخرج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر المبارك.
شيخ الأزهر مطالبا بتشريع قانون لمنع ضرب الزوجة: يسبب ضرر نفسي وبدني
وتمنى "الطيب"، من البرلمان أن يناقش موضوع منع ضرب الزوجة بشكل مطلق، خاصة أن الضرب أصبح اهانة ويسبب ضرر نفسي وبدني.
رمضان عبد المعز: العيد هو يوم اللهو المباح (فيديو)
ولفت "عبد المعز"، إلى أن العيد يوم فرحة وبهجة، لذلك لا يجب زيارة المقابر في مثل هذا اليوم، معقبًا:"العيد يوم عظيم، وهو يوم اللهو المباح".
داعية: المعصية في العيد دليل على عدم تقبل الطاعة في رمضان (فيديو)
قال الداعية الإسلامي يسري عزام، إن من علامات قبول الطاعة في رمضان عدم ارتكاب المعاصي بعده، موضحًا أن المعصية في العيد دليل على عدم تقبل الطاعة في رمضان.
"البنك الدولي" يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري لـ5.8%
أفادت فضائية "أكسترا نيوز"، منذ قليل، أن البنك لدولي يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% في العالم المالي المقبل، كما توقع تراجع معدل التضخم في بلادنا إلى نحو 13%.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
حسام موافي: جبر الخواطر من أفضل الأعمال في الدنيا (فيديو)
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن جبر الخواطر من أفضل الأعمال في الدنيا، لافتًا إلى أن جبر الخواطر أنقذ حياته في أحد المواقف.
أحمد عمر هاشم: يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
ذكّر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، المسلمين بوجوب إخرج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر المبارك.
شيخ الأزهر مطالبا بتشريع قانون لمنع ضرب الزوجة: يسبب ضرر نفسي وبدني
وتمنى "الطيب"، من البرلمان أن يناقش موضوع منع ضرب الزوجة بشكل مطلق، خاصة أن الضرب أصبح اهانة ويسبب ضرر نفسي وبدني.
رمضان عبد المعز: العيد هو يوم اللهو المباح (فيديو)
ولفت "عبد المعز"، إلى أن العيد يوم فرحة وبهجة، لذلك لا يجب زيارة المقابر في مثل هذا اليوم، معقبًا:"العيد يوم عظيم، وهو يوم اللهو المباح".
داعية: المعصية في العيد دليل على عدم تقبل الطاعة في رمضان (فيديو)
قال الداعية الإسلامي يسري عزام، إن من علامات قبول الطاعة في رمضان عدم ارتكاب المعاصي بعده، موضحًا أن المعصية في العيد دليل على عدم تقبل الطاعة في رمضان.
"البنك الدولي" يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري لـ5.8%
أفادت فضائية "أكسترا نيوز"، منذ قليل، أن البنك لدولي يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% في العالم المالي المقبل، كما توقع تراجع معدل التضخم في بلادنا إلى نحو 13%.
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