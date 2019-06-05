أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 4-6-2019





تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن جبر الخواطر من أفضل الأعمال في الدنيا، لافتًا إلى أن جبر الخواطر أنقذ حياته في أحد المواقف.ذكّر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، المسلمين بوجوب إخرج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر المبارك.وتمنى "الطيب"، من البرلمان أن يناقش موضوع منع ضرب الزوجة بشكل مطلق، خاصة أن الضرب أصبح اهانة ويسبب ضرر نفسي وبدني.ولفت "عبد المعز"، إلى أن العيد يوم فرحة وبهجة، لذلك لا يجب زيارة المقابر في مثل هذا اليوم، معقبًا:"العيد يوم عظيم، وهو يوم اللهو المباح".قال الداعية الإسلامي يسري عزام، إن من علامات قبول الطاعة في رمضان عدم ارتكاب المعاصي بعده، موضحًا أن المعصية في العيد دليل على عدم تقبل الطاعة في رمضان.أفادت فضائية "أكسترا نيوز"، منذ قليل، أن البنك لدولي يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% في العالم المالي المقبل، كما توقع تراجع معدل التضخم في بلادنا إلى نحو 13%.