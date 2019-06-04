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عاجل.. "البنك الدولي" يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 5.8%

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 10:34 م
عاجل.. البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 5.8%
البنك الدولى
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داليا الحسين
 
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أفادت فضائية "أكسترا نيوز"، منذ قليل، أن البنك لدولي يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% في العالم المالي المقبل، كما توقع تراجع معدل التضخم في بلادنا إلى نحو 13%.
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