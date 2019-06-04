أحمد عمر هاشم: يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد

ذكّر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، المسلمين بوجوب إخرج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر المبارك.



وقال "هاشم"، خلال برنامجه "حديث الصيام"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الثلاثاء، إن الأعياد في الإسلام فواصل زمنية في العبادات.



وأضاف أن يوم العيد يسمى في السماء بيوم الجائزة؛ لأن الملائكة تنادي المسلمين حتى يأخذوا جوائزهم على صيامهم وعبادتهم في شهر رمضان.

