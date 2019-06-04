شيخ الأزهر مطالبا بتشريع قانون لمنع ضرب الزوجة: يسبب ضرر نفسي وبدني
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 06:41 م
كساب أحمد
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طالب فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، الأزواج الذي أغضبوا زواجاتهن أن يبادروا فورًا لمصالحتهن حتى تُعيد الزوجة في منزلها مع أولادها وزوجها.
وتمنى "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الثلاثاء، من البرلمان أن يناقش موضوع منع ضرب الزوجة بشكل مطلق، خاصة أن الضرب أصبح اهانة ويسبب ضرر نفسي وبدني.
ولفت إلى أن الإسلام شرع الضرب في أضيق الحدود وفي حالات نادرة، لكن الكثير من الأزواج يستخدمونه بشكل سيء، فالضرب المقصود به السواك وخلافه من هذا القبيل في حالة النشوز، معقبًا:" أتمنى ان أعيش لأرى ضرب الإنسان المسلم جريمة يعاقب عليها القانون".
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