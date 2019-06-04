شيخ الأزهر مطالبا بتشريع قانون لمنع ضرب الزوجة: يسبب ضرر نفسي وبدني

طالب فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، الأزواج الذي أغضبوا زواجاتهن أن يبادروا فورًا لمصالحتهن حتى تُعيد الزوجة في منزلها مع أولادها وزوجها.





وتمنى "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الثلاثاء، من البرلمان أن يناقش موضوع منع ضرب الزوجة بشكل مطلق، خاصة أن الضرب أصبح اهانة ويسبب ضرر نفسي وبدني.



