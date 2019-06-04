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رمضان عبد المعز: العيد هو يوم اللهو المباح (فيديو)

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 08:21 م
رمضان عبد المعز: العيد هو يوم اللهو المباح (فيديو)
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كساب أحمد
 
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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامية، إن العيد هو يوم فرحة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" للصائم فرحتان لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ".

ولفت "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "خير الكلام"، المذاع على راديو "نجوم اف أم"، مساء الثلاثاء، إلى أن تكبيرات العيد عبارة عن شكر لله عز وجل، على كرمه وإعانته في صيام رمضان، وقيام الليل، لافتًا إلى ضرورة عدم نسيان الأرامل والفقراء وصلة الرحم في هذا اليوم. 

وأشار إلى أن العيد يوم فرحة وبهجة، لذلك لا يجب زيارة المقابر في مثل هذا اليوم، معقبًا:"العيد يوم عظيم، وهو يوم اللهو المباح".
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