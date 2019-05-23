نشرة حوادث "الفجر".. "ماس كهربائي سبب حريق بمصنع.. والسيطرة على حريق بالنادي الأهلي.. وعامل يشعل النيران في جاره وينتحر"
الخميس 23/مايو/2019 - 12:46 ص
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري اليوم الاربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء"بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الاخبار:
- التحريات الأولية: "ماس كهربائي" سبب حريق بمصنع السلام
- السيطرة على حريق في عقار بمنطقة الموسكي دون وقوع إصابات
- السيطرة على حريق داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد (صور وفيديو)
- السيطرة على حريق نشب بـ"عشة" أعلى عقار بالمقطم دون إصابات
- الأرض ولعت غصب عنهم".. السيطرة على حريق شب بمزرعة موز بأبو رواش
- حريق يلتهم أتوبيس نقل عام أمام سلم غمرة
مقيد و6 طعنات وخنق".. مفاجآت جديدة حول العثور على جثة طبيب يمني بفيصل
_ مجوهرات بـ"10 ملايين جنيه".. كشف ملابسات سرقة شقة طبيب شهير بالعجوزة
6 طعنات".. النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة مسنة ببولاق الدكرور
_ ولع في جاره ورمى نفسه من السابع".. النيابة تأمر بتشريح جثة عامل بالوراق
- تأجيل محاكمة 271 متهما بـ"قضية حسم 2 ولواء الثورة" لـ29 مايو
- كسور ونزيف داخلي".. النيابة تباشر التحقيق في سقوط عامل من الطابق السابع بالوراق
- مات بجرعة مخدرات فسرقه أصدقاؤه ورموا جثته".. نهاية مأساوية لـ"شاب" في الخليفة
- في "وقت الإفطار".. إحباط تهريب 171 ألف قرص مخدر بقيمة 10 ملايين جنيه
- "تبث دجل وشعوذة".. "المصنفات" تضبط 3 قنوات فضائية بدون ترخيص في الدقي
_ "فاسدة ومذبوحة خارج المجازر".. إحباط ترويج 600 كيلو لحوم بأكتوبر
_ النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة سقوط عامل من الطابق الـ7 بالوراق
- بالأسماء.. المشدد 7 سنوات لسبعة متهمين وبراءة 3 في الاتجار بالبشر بالتجمع
- عاجل.. إخلاء سبيل 5 متهمين من شركاء علا القرضاوي في اتهامهم بتمويل الإرهاب
- التحريات الأولية: "ماس كهربائي" سبب حريق بمصنع السلام
- السيطرة على حريق في عقار بمنطقة الموسكي دون وقوع إصابات
- السيطرة على حريق داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد (صور وفيديو)
- السيطرة على حريق نشب بـ"عشة" أعلى عقار بالمقطم دون إصابات
- الأرض ولعت غصب عنهم".. السيطرة على حريق شب بمزرعة موز بأبو رواش
- حريق يلتهم أتوبيس نقل عام أمام سلم غمرة
مقيد و6 طعنات وخنق".. مفاجآت جديدة حول العثور على جثة طبيب يمني بفيصل
_ مجوهرات بـ"10 ملايين جنيه".. كشف ملابسات سرقة شقة طبيب شهير بالعجوزة
6 طعنات".. النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة مسنة ببولاق الدكرور
_ ولع في جاره ورمى نفسه من السابع".. النيابة تأمر بتشريح جثة عامل بالوراق
- تأجيل محاكمة 271 متهما بـ"قضية حسم 2 ولواء الثورة" لـ29 مايو
- كسور ونزيف داخلي".. النيابة تباشر التحقيق في سقوط عامل من الطابق السابع بالوراق
- مات بجرعة مخدرات فسرقه أصدقاؤه ورموا جثته".. نهاية مأساوية لـ"شاب" في الخليفة
- في "وقت الإفطار".. إحباط تهريب 171 ألف قرص مخدر بقيمة 10 ملايين جنيه
- "تبث دجل وشعوذة".. "المصنفات" تضبط 3 قنوات فضائية بدون ترخيص في الدقي
_ "فاسدة ومذبوحة خارج المجازر".. إحباط ترويج 600 كيلو لحوم بأكتوبر
_ النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة سقوط عامل من الطابق الـ7 بالوراق
- بالأسماء.. المشدد 7 سنوات لسبعة متهمين وبراءة 3 في الاتجار بالبشر بالتجمع
- عاجل.. إخلاء سبيل 5 متهمين من شركاء علا القرضاوي في اتهامهم بتمويل الإرهاب
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