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"الأرض ولعت غصب عنهم".. السيطرة على حريق شب بمزرعة موز بأبو رواش

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:37 م
الأرض ولعت غصب عنهم.. السيطرة على حريق شب بمزرعة موز بأبو رواش
صورة أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بمزرعة موز دون وقوع أي خسائر بشرية، وتبين أنه حال إشعال العمال بالمزرعة النيران بمخلفات أشجار الموز، امتدت النيران، ولم يتمكنوا من السيطرة عليها.

وكشفت معاينة رجال الحماية المدنية إلى أن مزرعة الموز المندلع بها النيران بمنطقة أبو رواش على مساحة 15 فدان، وأن النيران مشتعلة على مساحة 500 متر بأماكن متفرقة بالمزرعة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب في مزرعة موز بمنطقة أبو رواش، دائرة مركز كرداسة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمزرعة موز بمنطقة أبو رواش، بمركز كرداسة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بمخلفات أشجار موز، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكن
رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية.

وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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