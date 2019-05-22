بالأسماء.. المشدد 7 سنوات لسبعة متهمين وبراءة 3 في الاتجار بالبشر بالتجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي، حكمها على 10 متهمين بالاتجار بالبشر في القضية رقم 2358 لسنة 2018 جنايات التجمع الأول بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف لسبعة متهمين وبراءة ثلاثة آخرين.





وقضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد فارس وسمير مصطفي ومحمد سمير ومصطفى سعيد ومني مرسي وفطوم يحيي ومايكل صبحي بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف.





وقضت ببراءة كل من مصطفي محمد ومراد يوسف ونجيب عزيز.





وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار احمد حنفي المحامي العام الاول قيام المتهمين هم «محمد فارس» ،سائق و سمير مصطفي ،نجار و محمد سمير ، سائق و مصطفي سعيد ، سايس و مني مرسي ،ربة منزل و فطوم يحيي ،ربة منزل و مصطفي محمد ، طبيب بشري و مراد يوسف ، مدير اغذية ومشروبات و مايكل صبحي، هارب و نجيب عزيز ، هارب بتأسيس وإدارة جماعة للعمل بصفة مستمرة تهدف الي ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.





وتبين من التحقيقات قيام المتهمين باستغلال حالة الضعف والهوان والحاجة للمجني عليهم آيه محمد و سامية ابراهيم وعزيزه حمدي و أماني سمير وقيام المتهمة السادسه بتوفير فرصة زواج لهم والعيش في حياة سعيدة رغدة مستقرة ، وقامت بتسليمهم للمتهم الأول زعيم التشكيل الاجرامي والذي استغل صغر سنهم وأوهمهم بالحياة الكريمة وقام بالزواج منهم بواسطة المتهم الثاني المأذون الشرعي، فنال من شرفهم تارة وتارة اخري التهديد والوعيد بايذاءهم وايذاء ذويهم بواسطة المتهم الرابع الذي يقوم بحراسة الفتيات ومنعهن من الهرب في حال رفضهن الرذيلة

واضاف قيام المتهم الاول بتصوير مقاطع فيديو لهن لاستمرار مواصلة اعمال الدعارة وكان يعقد صفقاته بمقهي المتهم الثامن ودور المتهم السابع اسقاط الاجنة التي في ارحامهم وباقي المتهمين في المعاونة والمساعدة قاصدين جميعا من تلك الافعال الاستغلال في اعمال الدعارة لجمع المال الحرام ولسائر اشكال الاستغلال الجنسي بعرضهم علي الرجال من راغبي ممارسة الرذيلة والفجور بغير تمييز بمقابل الحصول علي منفعة مادية من جراء ذلك.





واستمعت النيابة العامة الي اقوال المجني عليها سامية ابراهيم ، باستغلال المتهمة السادسة لظروفها المادية واغراؤها بمساعدتها وعرفتها بالمتهم الاول الذي تزوجها من غير علم اهلها لوعده اياها بالحياة الرغيدة في حضور المتهم الثاني الذي قام بدور المأذون الشرعي.





واضافت عندما فشل في فض غشاء بكارتها توجهها الي المتهم السابع بمستشفي المروه لاجراء جرحة فض غشاء بكارتها الا انها فوجئت بالمتهم الاول يحضر لها رجلا لمعاشرتها الا انها رفضت وحررت المحضر رقم 32226 لسنة 2017 جنح مدينة نصر أول الا انه قام بتهديدها مستغلا حالتها الاجتماعية والنفسية علي أثر ذلك رضخت وقام باحضار العديد من الرجال واجبارها علي معاشرتهم معاشرة الازواج بدون تمييز وانه تكرر ذلك الامر حتي تم القاء القبض عليها.





وكشفت تحريات المباحث الجنائية قيام المتهم الاول بمعاونة ومساعدة باقي المتهمين بالنشاط الواسع في مجال الدعارة واجباره للنسوة الساقطات والعاهرات لاشباع رغبات الرجال الجنسية بمنطقة الرحاب ومدينة نصر مقابل اجر مادي كما اضافت ان دور المتهم السابع في ذلك التنظيم هو اجراء العمليات الجراحية للفتيات سواء فض غشاء بكارتهن أو اجهاضهن في حالة حملهن سفاحا وان المتهم العاشر هو سائق المتهم الاول.





وكما كشفت أن المتهم التاسع هو الذراع الايمن لقائد التشكيل المتهم الاول وهو المسئول عن استلام الاموال المتحصلة عن تلك الممارسات الأثمة وتسليمها له وان المتهم الثاني والثالث والخامسة والسادسة يقوموا باستقطاب الفتيات الصغيرات والنسوة الراضخات تحت الظروف الاجتماعية والنفسية والعمل في مجال الدعارة وايهام الفتيات الصغيرات بقيامهم بعقد قرانهن علي قائد التشكيل والمتهم الثاني انه مأذون شرعيا.