السيطرة على حريق داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد (صور وفيديو)
الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:13 م
أية حمروشي
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اندلع حريق داخل كشك بالنادي الأهلي بالشيخ زايد، وتم السيطرة على النيران.
وسنوافيكم بالتفاصيل.
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