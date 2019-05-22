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السيطرة على حريق داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد (صور وفيديو)

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:13 م
السيطرة على حريق داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد (صور وفيديو)
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أية حمروشي
 
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اندلع حريق داخل كشك بالنادي الأهلي بالشيخ زايد، وتم السيطرة على النيران.

وسنوافيكم بالتفاصيل.
السيطرة على حريق داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد (صور وفيديو)
السيطرة على حريق داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد (صور وفيديو)
السيطرة على حريق داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد (صور وفيديو)
السيطرة على حريق داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد (صور وفيديو)
السيطرة على حريق داخل النادي الأهلي بالشيخ زايد (صور وفيديو)
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