"ولع في جاره ورمى نفسه من السابع".. النيابة تأمر بتشريح جثة عامل بالوراق
الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:15 م
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بتشريح جثة عامل، ألقى بنفسه من شقة سكنية في الطابق السابع بمنطقة الوراق، وصرحت بدفنه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها.
وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد بسقوط شاب من أحد العقارات، على الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ.
وبالفحص تبين سقوطه من الطابق السابع ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بمصرع شخص نتيجة سقوطه من الطابق السابع فى الوراق، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى أشعل النار في شقة جاره بسبب خلافات بينهما، ثم ألقى نفسه من شقته ليفارق الحياة، فحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد بسقوط شاب من أحد العقارات، على الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ.
وبالفحص تبين سقوطه من الطابق السابع ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بمصرع شخص نتيجة سقوطه من الطابق السابع فى الوراق، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى أشعل النار في شقة جاره بسبب خلافات بينهما، ثم ألقى نفسه من شقته ليفارق الحياة، فحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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