نشرة حوادث "الفجر".. أول تعليق من مصور "سيشن" سلمى الشيمي: هكمل في التصوير"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:49 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

علق "حسام محمد" مصور سيشن "سلمى الشيمي" المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، على إخلاء سبيله من سراي النيابة بعد اتهامه بالتصوير داخل الأماكن الآثرية بدون تصريح، قائلًا،" قدر الله وماشاء فعل، الحمدلله".

وقال "حسام" في تصريح خاص إلى "الفجر"، إنه سيستمر في مهنته التي يحبها، موضحًا،"دا مصدر رزقي وأكل عيشي".
كشف التحقيقات عن ملابسات مصرع شاب، صدمه نجل وزير الاستثمار الأسبق، حال عبوره طريق الواحات، إذ تبين أن الضحية يدعى " شريف سعد"، حال عبوره الطريق، صدمه سيارة " بي ام دبليو"، كان يقودها نجل الوزير الأسبق، مما أسفر عن مصرعه دهسا أسفل عجلات السيارة.

افتتح أمس الثلاثاء الموافق الأول من شهر ديسمبر الجاري المستشار حمادة الصاوي النائب العام ورشة عمل متخصصة لعدد من أعضاء النيابة العامة الأعضاء «بجمعية النواب العموم العرب» برئاسة «النيابة العامة المصرية» عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد Video Conference، والتي استمرت إلى اليوم، حول دور أجهزة «النيابة العامة» في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وضرورات التعاون الدولي والتحقيقات المالية الموازية في ذلك المجال.

قررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 8 ضابط و3 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.. لجلسة 5 يناير المقبل لإستكمال للمرافعة.

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتى طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدى، رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية للمرافعة بجلسة ١٣ يناير المقبل.

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