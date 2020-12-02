نشرة حوادث "الفجر".. أول تعليق من مصور "سيشن" سلمى الشيمي: هكمل في التصوير"

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





علق "حسام محمد" مصور سيشن "سلمى الشيمي" المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، على إخلاء سبيله من سراي النيابة بعد اتهامه بالتصوير داخل الأماكن الآثرية بدون تصريح، قائلًا،" قدر الله وماشاء فعل، الحمدلله".





وقال "حسام" في تصريح خاص إلى "الفجر"، إنه سيستمر في مهنته التي يحبها، موضحًا،"دا مصدر رزقي وأكل عيشي".