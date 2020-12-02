تأجيل محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 8 ضابط و3 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.. لجلسة 5 يناير المقبل لإستكمال للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي. 

كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و3 امناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.

أخبار تهمك

الكشف عن وجهة بادجي القادمة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعة

تطورات جديدة في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

٤ لاعبين على حافة الخروج من الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 13 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 17 ساعة

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

بن شرقي يتعمد الغياب عن لقاء طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

منذ حوالي 3 ساعات

مورينيو: هذه أزمتي مع جاريث بيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل .. حماية المستهلك يحذر من أحد الأدوية التى يتم الترويج لها في الأسواق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "مسابقات الكاف" توصي بموعد جديد للسوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أحمد الشيخ يقترب من الإنضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقده مع نجم الفريق

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل طبيب الفريق المُستقيل

02:49 م

الأهلي يتجنب الصدام مع ديانج .. ويقترح هذا المخطط

04:01 م

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

05:01 م

التفاصيل الكاملة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم