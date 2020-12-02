" خبطه ابن وزير سابق".. تفاصيل مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشف التحقيقات عن ملابسات مصرع شاب، صدمه نجل وزير الاستثمار الأسبق، حال عبوره طريق الواحات، إذ تبين أن الضحية يدعى " شريف سعد"، حال عبوره الطريق، صدمه سيارة " بي ام دبليو"، كان يقودها نجل الوزير الأسبق، مما أسفر عن مصرعه دهسا أسفل عجلات السيارة.

وبينت التحقيقات أن الضحية كان يعمل سكرتير بمحكمة الجيزة، متزوج ولديه أطفال، وبعد وقوع الحادث تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على المتسبب في الحادث.

وأكد تقرير الطب الشرعي على تعاطي المتهم المتسبب في الحادث، المواد المخدرة، وإيجابية التحاليل التي خضع لها فور القبض عليه.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي بطريق الواحات البحرية.

ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية، وبالفحص والمعاينة تبين أن شاب صدم بسيارته شخص أربعيني العمر حال عبوره الطريق.

وبينت التحريات أن المتهم نجل وزير سابق وأن الضحية يدعى "شريف سعد" موظف بمحكمة الجيزة، وتحفظت الشرطة على الشاب المتسبب في الحادث، وخضع لتحليل مخدرات أثبتت نتيجته تعاطيه للمخدرات في أثناء القيادة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبسه قبل أن تجدد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
" خبطه ابن وزير سابق".. تفاصيل مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي
" خبطه ابن وزير سابق".. تفاصيل مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي
" خبطه ابن وزير سابق".. تفاصيل مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي
" خبطه ابن وزير سابق".. تفاصيل مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي

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