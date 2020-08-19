كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:55 م
كومان وميسي
كومان وميسي
الفجر الرياضي
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أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع رونالد كومان لتدريب الفريق خلفًا لكيكي سيتين الذي خسر من بايرن ميونيخ الألماني 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

ويدرك عشاق برشلونة أن معظم أزمات الفريق الهجومية في السنوات الأخيرة كانت بسبب الاعتماد على ليونيل ميسي بمفرده داخل الملعب سواء من المدرب إرنستو فالفيردي أو كيكي سيتين، والسؤال الأهم عن مدى استمرارية ذلك في عهد كومان لكن يمكننا العودة إلى تصريحات المدرب الهولندي عندما كان خارج قلعة كامب نو في التعامل مع هذه الأزمة.

 

وسبق لكومان التعليق على أزمة بلوغ ليونيل ميسي عامه الـ33 وعدم قدرته على القتال بدنيًا كما كان من قبل وكان مفادها أن يستعد برشلونة للحياة بدون ميسي.

 

وقال كومان: "ميسي هو الأفضل في كل العصور لكنه بشر ولا يمكن أن يكون الحل دائمًا.. على برشلونة أن يستعد للحياة بدونه تدريجيًا فبدونه لن يكون الحال هو نفسه ولكن عليهم التعامل مع ذلك".

 

ويرى كومان أن دي يونج لا يلعب في مركزه الطبيعي داخل برشلونة حيث قال: "دي يونج لاعب ذكي للغاية ومثالي وما يؤلمه أنه لا يلعب في مركزه الطبيعي، الذي كان فيه مع أياكس".

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