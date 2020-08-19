برشلونة يتخلى عن لويس سواريز

أفادت تقارير إعلامية اليوم أن نادي برشلونة مستعد للتخلي عن مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

ووفقا للصحفي الإيطالي الرياضي الموثوق، فابريتسيو رمانو، فإن رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو، لم يذكر اسم سواريز عندما تحدث عن اللاعبين الذين لن يرحلوا عن النادي هذا الصيف.

وأوضح رومانو، أن إدارة النادي الإسباني، لن تتردد في التخلي عن المهاجم الأوروجوياني البالغ من العمر 33 عاما، إذا تلقت عرضا مناسبا.

وبحسب تقارير صحفية، فإن نادي أياكس، الذي سبق للأوروجوياني أن دافع عن ألوانه بين العامين 2007 و2011، تواصل مع وكيل أعمال سواريز، كما تلقى اللاعب عروضا من أندية أخرى لم يتم الإفصاح عنها.

وانضم سواريز لبرشلونة عام 2014 قادما من نادي ليفربول، ويرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني يمتد حتى 30 يونيو 2021.

وخاض سواريز في الموسم المنصرم، 28 مباراة مع "البارسا"، بما فيها المواجهة الأخيرة التي خسرها الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وسجل 16 هدفا وصنع ثمانية أهداف أخرى لزملائه.