قبل رونالد كومان.. تاريخ المدربين الهولنديين مع برشلونة (يوهان كرويف الأنجح)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:11 م
رونالد كومان
رونالد كومان
علاء خليف
Advertisements
أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميًا مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، لتولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني، خلفًا للمدرب كيكي سيتين والذي تمت إقالته مؤخرًا بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ 8 / 2 وخروجه من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد كومان واحد من نجوم برشلونة السابقين، حيث لعب ضمن صفوف الفريق في الفترة من 1989 وحتي 1996، وخاض مع البرسا قرابة الـ200 مباراة وسجل أكثر من 67 هدفًا، وتوج معه بعدة ألقاب وبطولات.

 خبر اليوم | رياضه عامة / مؤشر جديد على اقتراب كومان من تدريب برشلونة

كما سبق وعمل كومان كمدرب مساعد في برشلونة برفقة مواطنه لويس فان جال من 1998 إلى 2000، وحقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني.

وأصبح رونالد كومان خامس مدرب هولندي في التاريخ يتولي القيادة الفنية لفريق برشلونة بعد الرباعي (رينوس ميتشيلز - يوهان كرويف - لويس فان جال - فرانك ريكارد).

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز ما قدمه المدربين الهولنديين مع برشلونة قبل تولي "كومان" تدريب الفريق:-

- رينوس ميتشيلز:

أول مدرب هولندي تولي تدريب برشلونة هو رينوس ميتشيلز وقاد الفريق الكتالوني في ولايتين تدريبيتين، الأولي من 1971 وحتي 1975، أما الولاية الثانية من 1976 وحتي 1978، ونجح في التتويج مع البرسا بلقب الدوري الإسباني موسم 1973/1974، وكأس إسبانيا موسم 1977/1978.

 

- يوهان كرويف:

أسطورة الكرة الهولندية يوهان كرويف، صاحب فكرة اللعب الشامل التي حققت العديد من الإنجازات لمنتخب هولندا، ونقلها معه إلي نادي برشلونة وحقق معه الكثير من البطولات والألقاب خلال تدريب الفريق في الفترة من 1988 إلي 1996، حيث فاز مع البلوجرانا بـ(4 دوري إسباني – 3 كأس السوبر الإسباني – 1 كأس إسبانيا – 1 دوري أبطال أوروبا – 1 كأس الكؤوس الأوروبية – 1 كأس السوبر الأوروبي)

 بوابة الفجر: يوهان كرويف

- لويس فان جال:

تولي الهولندي لويس فان جال تدريب فريق برشلونة في ولايتين تدريبيتين، الأولي في الفترة من 1997 وحتي 2000، أما ولايته التدريبية الثانية مع البرسا كانت في الفترة من 2002 وحتي 2003، وحقق مع الفريق الكتالوني 4 بطولات (2 الدوري الإسباني – 1 كأس إسبانيا – 1 كأس السوبر الأوروبي).

 

- فرانك ريكارد:

آخر مدرب هولندي تولي تدريب برشلونة قبل إعلان التعاقد مع رونالد كومان اليوم الأربعاء، كان المدرب فرانك ريكارد والذي تولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني من 2003 وحتي 2008، وحقق مع البرسا 5 بطولات (2 الدوري الإسباني – 2 كأس السوبر الإسباني – 1 دوري أبطال أوروبا).

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوهان كرويف كومان وبرشلونة فرانك ريكارد فان جال رونالد كومان برشلونة المدربين الهولنديين المدرب الهولندي الدوري الاسباني

أخبار تهمك

والد ميسي يحرج رئيس برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 16 ساعة

رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

منذ أقل من ساعتين

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

منذ ساعتين

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة القمة

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

قبل رونالد كومان.. تاريخ المدربين الهولنديين مع برشلونة (يوهان كرويف الأنجح)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 16 ساعة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

9 مدربين مرشحون لقيادة برشلونة بالموسم المقبل

موعد الظهور الأول لـ"دي يونج" مع برشلونة

دي يونج يكشف هدفه الأساسي مع برشلونة

3 أرقام إيجابية تلخص ليلة رونالدو في مواجهة أياكس بدوري الأبطال

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:44 ص

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

11:53 ص

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

12:38 م

رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

11:57 ص

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

10:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية