برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز

يخطط نادي برشلونة الإسباني للاستغناء عن لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن أن برشلونة مهتم بضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد مع رونالد كومان.

وأشار الموقع إلى أن سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز هما نجمي برشلونة اللذان يجذبان اهتمام إنتر ميلان ويمكن إقحامهما في عملية ضم لاوتارو.