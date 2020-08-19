برشلونة يستغني عن نجمين لضم لاوتارو مارتينيز
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:06 م
الفجر الرياضي
Advertisements
يخطط نادي برشلونة الإسباني للاستغناء عن لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية.
كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن أن برشلونة مهتم بضم المهاجم
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد مع رونالد
كومان.
وأشار الموقع إلى أن سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز هما نجمي برشلونة اللذان
يجذبان اهتمام إنتر ميلان ويمكن إقحامهما في عملية ضم لاوتارو.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا