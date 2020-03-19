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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 19/مارس/2020 - 05:52 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 19/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ألمانيا تستدعي جنود الاحتياط ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
استدعت وزارة الدفاع الألمانية، جزء من جنود الاحتياط ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || هجوم يستهدف القوات التركية في إدلب وسقوط قتلى وجرحى
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
انفجرت عبوة ناسفة برتل عسكري للقوات التركية على طريق الـ M4 بالقرب من قرية محمبل في سهل الروج غرب إدلب بسوريا.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || إصابة أمير موناكو بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلن القصر الملكي في موناكو عن إصابة الأمير ألبرت الثاني بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور إيجابية الاختبارات التي خضع لها.
 
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