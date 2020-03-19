أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 19/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ألمانيا تستدعي جنود الاحتياط ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا

استدعت وزارة الدفاع الألمانية، جزء من جنود الاحتياط ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || هجوم يستهدف القوات التركية في إدلب وسقوط قتلى وجرحى

انفجرت عبوة ناسفة برتل عسكري للقوات التركية على طريق الـ M4 بالقرب من قرية محمبل في سهل الروج غرب إدلب بسوريا.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || إصابة أمير موناكو بفيروس كورونا