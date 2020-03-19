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هجوم استهدف القوات التركية في إدلب.. وسقوط قتلى وجرحى

الخميس 19/مارس/2020 - 03:20 م
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القوات التركية
القوات التركية
وكالات
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انفجرت عبوة ناسفة برتل عسكري للقوات التركية على طريق الـ M4 بالقرب من قرية محمبل في سهل الروج غرب إدلب بسوريا.

 

وبحسب المرصد السوري، أسفر الهجوم عن وقوع عدد من الجرحى في صفوف القوات التركية وأنباء عن مقتل عنصر، عقب ذلك توجهت أرتال عسكرية تابعة للجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام إلى مكان الاستهداف الذي تعرض له الجنود الأتراك على طريق حلب – اللاذقية الدولي.

 

وقامت القوات التركية بتمشيط المنطقة، وسط اتهامات لتنظيم حراس الدين الموالي للقاعدة بتنفيذ الهجوم.

 

واضطرت روسيا وتركيا، يوم الأحد الماضي، لاختصار أول دورية مشتركة بينهما في إدلب بعد أن قطع عناصر من فصائل مسلحة في المنطقة طريقا رئيسيا لتعطيل مسار الدورية.

 

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الكلمات المفتاحية

هجوم قوات تركية تركيا انفجار ادلب السورية

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