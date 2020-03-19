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إصابة أمير موناكو بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 04:57 م
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أمير موناكو وزوجته
أمير موناكو وزوجته
ترجمة- دينا قدري
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أعلن القصر الملكي في موناكو عن إصابة الأمير ألبرت الثاني بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور إيجابية الاختبارات التي خضع لها.

وكانت الحكومة قد قررت إغلاق جميع الأماكن العامة "غير الضرورية"، في مواجهة تطور وباء كوفيد 19 في البلدان المجاورة للإمارة.

وبالتالي، ستظل محلات السوبر ماركت وأسواق المواد الغذائية والصيدليات وبائعي التبغ والصحف ومحطات البنزين والبنوك مفتوحة. ويجب على جميع المؤسسات التجارية الأخرى، بما في ذلك المطاعم والكافيهات والمقاهي والمسارح ودور السينما والنوادي الليلية، تطبيق قرار الإغلاق من منتصف مساء السبت.

كما ستبقى أماكن العبادة مفتوحة. وقد دعت الحكومة الأميرية الجميع إلى احترام هذه التدابير.

وقد أُبلغت السلطات الصحية في الإمارة، يوم الجمعة، عن إصابة مواطن ثالث بفيروس كورونا في مركز مستشفى الأميرة جريس.

كان لدى هذا الشخص أعراض خفيفة وعاد إلى المنزل لعزل نفسه وفقًا للبروتوكول الذي اعتمدته سلطات موناكو. سيحصل المريض على متابعة طبية بالتنسيق مع المركز الطبي.

وتم إجراء تحقيق وبائي للوقوف على التحركات التي قام بها هذا المقيم خلال الأيام القليلة الماضية وتحديد الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال به.

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