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ألمانيا تستدعي جنود الاحتياط ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 02:33 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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استدعت وزارة الدفاع الألمانية، جزء من جنود الاحتياط ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز حاجز الـ10 آلاف، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقررت السلطات الألمانية، إغلاق حدودها مع 5 دول، بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى أكثر من 800 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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