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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 20-2-2020

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 20-2-2020 .


وضعت وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية جديدة لدعم صناعة السيارات محليًا، ولكن هناك العديد من التخوفات أن تسير الاستراتيجية على غرار سابقيها من حيث فرض رسوم على السيارات المستوردة، تؤدي إلى تحقيق أهداف عكس المتوقع منها.



قال على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: "لدينا أربع شركات لانتاج الزيوت (الاسكندرية للزيوت والصابون-شركة الزيوت المستخلصة-طنطا للزيوت والصابون- النيل للزيوت والمنظفات) ويجري دراسة كفاءة كل شركة ، وكيفية تعظيم العائد منها، مع إعادة صياغة ودراسة الهياكل التنظيمية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل "كونسيرتيم" لعمل دراسة لتقييم الأصول غير المستغلة والقدرات البشرية والتحليل المالي، وإجراء دراسات للسوق، والتعرف على الوضع الحالي، ووضع المنافسين".



أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة حالياً لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتقليل الاستيراد فضلاً عن مواجهة التناقص الطبيعى للآبار، موضحاً أن الوزارة تنفذ حالياً برنامج عمل يركز علي تحسين انتاجية الزيت الخام وزيادتها من الحقول القائمة والتوسع في أنشطة الاستكشاف بمناطق الامتياز ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية لافتا الي التركيز علي تطبيق افضل السبل لتخفيض مصروفات تكاليف الانتاج للبرميل بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المكتشفة، مشيراً إلي أهمية احداث انطلاقة بمجال إنتاج الزيت الخام علي غرار ما تحقق في مجال الغاز الطبيعى من نجاحات.


قال على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مهمة الوزارة هي رفع كفاءة الدعم، وزيادة الفاعلية، معتبرًا أن الدعم العيني أقل كفاءة، وأقل فاعلية، مشيرًا إلى أنه مع اقتراح تقديم الدعم النقدي المشروط من خلال إتاحة أموال على البطاقة التموينية لشراء سلع أساسية (21 سلعة).



قال على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مصلحة الدمغة والموازين سوف تنتهي من مشروع دمغ وتكويد المصوغات بالليزر خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم السيطرة المطلقة على جميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بالأسواق الأمر الذي يضمن سلامة جميع المشغولات التى سيتم دمغها بالمصلحة، كما سيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من مشروع المعمل المتنقل لمعايرة موازين البسكول (سيارة معايرة).



قال على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العام الماضي شهد نقصًا في الإنتاج العالمي من الفول في انجلترا واستراليا وإثيوبيا، وتم اتخاذ إجراءات سريعة لتلبية احتياجات السوق المصرية.



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن انقطاع مياه الشرب عن مركز طامية بالكامل وبعض قرى مركز الفيوم وسنورس لمدة أربع أيام متواصلة. 


أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقات التموين تمثل جزءا أساسيا من الحماية والأمن الغذائي للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نحو 72 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين والخبز المدعم.


صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة انتهت حتى الآن من تطوير 298 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 59 منطقة أخرى، وتحتوى تلك المناطق على 214354 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان.


أعلن اللواء دكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك إطلاق مبادرة "أسبوع صديق المستهلك"، على غرار مبادرة "أسبوع في حب الوطن" التى أطلقها الجهاز فى أواخر عام 2018، واستكمالًا لمبادرات اليوم المفتوح وقوافل المحافظات الشهرية لحل شكاوى المستهلكين.



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين نشرة الفجر الاقتصادية صناعة السيارات الأسكان اخبار الاقتصاد إنتاج الفول

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