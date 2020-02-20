"التموين": إنتاج الفول لا يزيد عن 20% من الاستهلاك المحلي

قال على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العام الماضي شهد نقصًا في الإنتاج العالمي من الفول في انجلترا واستراليا وإثيوبيا، وتم اتخاذ إجراءات سريعة لتلبية احتياجات السوق المصرية.





ولفت الوزير في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن مصر كانت من الدول المصدرة للفول، ولكن بسبب أمراض زراعية تراجعت الحاصلات الزراعية من الفول، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة نجحت في إنتاج بذور مقاومة لتلك الأمراض، ولكن الإنتاج المحلي الحالي لا يزيد على 20% من الاستهلاك المحلي.





وتابع"المصيلحي":"هيئة السلع التموينية أسهمت كذلك في تراجع سعر المعروض من الفول في السوق المحلية وقت الأزمة، ما أدى إلى عدم شعور المستهلك بها وذلك عقب اتخاذ قرار سريع بالاستيراد المباشر من أستراليا".



