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البوصة تنهى تعاملاتها على أداء مرتفع.. ورأس المال يربح 1.8 مليار جنيه

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:50 م
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بوابة الفجر
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب.


 وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.639 مليار جنيه.
   
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13720 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1871 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15664 نقطة، واستقر مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى عند مستوى 5105 نقطة.
  
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 615 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.
 
 
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