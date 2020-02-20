انقطاع المياه عن مركز طامية بالفيوم لمدة 4 أيام





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن انقطاع مياه الشرب عن مركز طامية بالكامل وبعض قرى مركز الفيوم وسنورس لمدة أربع أيام متواصلة ابتداء من ظهر يوم الأحد الموافق 23/2/2020 وحتى الساعة 12 ظهر يوم الخميس الموافق 27/2/2020 ذلك بناءًا على طلب شركة المقاولون العرب.





القائمة بأعمال الصيانة من أجل عمل التجهيزات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات لخط المياه العكرة البالغ قطره 1400 مم بمحطة تنقيه مياه بطاميه والمناطق المتأثرة هي ( مركز طاميه بالكامل بما فيه المنطقة الصناعية بكوم اوشيم – قرى الصالحية – وسيلا وتوابعها – مركز الفيوم – قرى منشأه بني عتمان – المنشأة طنطاوي بمركز سنورس ).











