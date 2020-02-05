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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 5-2-2020

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 5-2-2020 .


وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة نصية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية تضمنت عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل".


أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم  الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات من المستثمرين الأجانب، مع انعكاس ارتفاع المؤشر الرئيسي على معظم القياديات.


عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع عدد من المساهمين المحتملين في شركة الوساطة والتسويق التي تعتزم الوزارة تأسيسها ضمن مبادرة "جسور" لتعزيز التجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا.


أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد نتائج تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المشتركة ورفع الوعى المجتمعى وتأهيل وتشغيل الشباب.


وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال عام 2019 للأراضى (بنشاط صناعى) بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، والمنتهى العمل بها فى 31/12/2019، وذلك حتى 30/6/2020، للسداد الفورى، وفى حالة السداد على أقساط يتم إضافة أعباء التمويل طبقاً لفائدة البنك المركزى وقت السداد، بالإضافة إلى 2 % طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، وكتاب وزارة المالية.


صرح المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات الإخلاء والاسترداد لفيلا بحى النرجس بالمنطقة الثانية، وفيلا بالحى الرابع بالمنطقة الأولى، وقطعتى أرض بما عليهما من مبانٍ بحى 3 /٤، بالتجمع الخامس، وذلك لمخالفة تغيير نشاط هذه العقارات من النشاط  السكنى إلى الإدارى.


أكد صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية  يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الجهاز الإدارى للدولة، فهي مرحلة أهم سماتها إعلاء قيمة وأهمية العنصر البشري إلي جانب توفير وتهيئة بيئة عمل تحفز على الإنتاج وتستفيد من التطور العلمي والتكنولوجي بشكل ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.


اتخذت وزارة المالية إجراءات جديدة، تُسهم في تعزيز ضمانات حصر وتحصيل إيرادات أملاك الدولة، بما يساعد في الإدارة الرشيدة للمال العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة واستغلالها.

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الكلمات المفتاحية

سحب الاراضي رئيس المجتمعات العمرانية تسجيل رقم الموبايل تسجيل بطاقات التموين القاهرة الجديدة

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