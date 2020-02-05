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‎ جهاز القاهرة الجديدة يسترد قطعتى أرض لمخالفة تغيير النشاط

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:45 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات الإخلاء والاسترداد لفيلا بحى النرجس بالمنطقة الثانية، وفيلا بالحى الرابع بالمنطقة الأولى، وقطعتى أرض بما عليهما من مبانٍ بحى 3 /٤، بالتجمع الخامس، وذلك لمخالفة تغيير نشاط هذه العقارات من النشاط  السكنى إلى الإدارى.


وأضاف المهندس جمال طلعت، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات السحب والاسترداد السابق إصدارها من قبل جهاز المدينة أرقام (4688، 4689، 4690)، نهاية العام الماضى 2019، وبعد موافقة الجهات المختصة والجهات الأمنية المختلفة.


وأشار إلى أن ذلك يأتى حرصاً من جهاز مدينة القاهرة الجديدة على تنفيذ القانون على الجميع دون استثناء، ولتحقيق الغرض المخصص من أجله الوحدات العقارية المختلفة خاصة السكنية، مضيفاً أن الحملة جاءت تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس ومسئولى الجهاز، ورئيسى حيى النرجس والرابع، وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.

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