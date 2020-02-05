"هو حر في اختياره".. مصدر يوضح مصير المتخلفين عن تسجيل بطاقات التموين

وجعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة نصية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية تضمنت عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل".





شرط نجاح عملية التسجيل

واشترطت الوزارة للقيام بهذه العملية أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم ادخال الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ثم ادخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول".





وقال الوزارة في بيان لها أن ذلك في إطار الحرص على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية، نهيب بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والذين يظهر لهم عبارة (برجاء تسجيل رقم الموبايل) على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg والضغط على خانة (سجل موبايلك).





سبب تسجيل أرقام الهواتف

وحول سبب ذلك الطلب قال عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، إن قيام المواطن بتسجيل رقم الهاتف الخاص به على البطاقة التموينية أمر مهم للغاية لاستكمال عملية تحديث البيانات، مضيفًا أن المواطن الذي لن يسجل رقم هاتفه، لن يتم وقف بطاقته متابعًا :"في النهاية هو حر في اختياره.





خطوات تسجيل رقم الهاتف





تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بالمواطن يجب اتباع الخطوات التالية:





- الدخول على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg.





- الضغط على خانة سجل موبايلك





- إدخال الرقم القومي.





- إضافة رقم البطاقة التموينية.





- إدخال رقم التليفون المحمول.





- الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.​







