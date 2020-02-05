التنظيم والإدارة: الانتقال للعاصمة الإدارية مرحلة جديدة للجهاز الإدارى









أكد صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الجهاز الإدارى للدولة، فهي مرحلة أهم سماتها إعلاء قيمة وأهمية العنصر البشري إلي جانب توفير وتهيئة بيئة عمل تحفز على الإنتاج وتستفيد من التطور العلمي والتكنولوجي بشكل ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.









جاء ذلك خلال زيارة الدكتور صالح الشيخ إلي مقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، حيث استمع إلى عرض من لجنة الجهاز المعنية بالتنسيق للانتقال للعاصمة، بشأن توزيع الإدارات المختلفة وتسكين العاملين بها.





وشدد على ضرورة مراعاة دورة العمل وتسكين الإدارات ذات الطبيعة المتشابهة في نفس النطاق وذلك لتيسير الإجراءات وسير العمل داخل الجهاز.





من الجدير بالذكر أن مبنى الجهاز في العاصمة الإدارية يتكون من ٧ أدوار إضافة إلى دورين ''جراج''، ويقع في قلب الحي الحكومي.