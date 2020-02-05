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(prerp year) رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول برقم الجلوس عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى result link اضغط هنا واحصل على نتيجتك
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:10 م
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(prerp year) رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول برقم الجلوس عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى result link اضغط هنا واحصل على نتيجتك
نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here
رابط طلقة | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط Cairo gov results (بوابه التعليم الاساسى) 3 اعدادي | fast link احصل على نتيجتك حالا
(اسرع رابط/result exam) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس بوابة نتائج التعليم الاساسي click here now
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس الترم الاول (Cairo's preparatory result) عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Link سريع (هات شهاتك now)
نستعرض لكم اليوم رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي، وينتظر جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي بشغف كبير موعد الاعلان عن ظهور النتيجة بشكل رسمي، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بشكل رسمي، وخاصة بعدما اعتمدها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رسميًا.
نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here
وهناك خوف وقلق وشغف كبير ينتاب طلاب نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020، لأن هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية لأنها هي التي تحدد مسار الطلاب سواء الانتقال لمرحلة الثانوية العامة أو الانتقال إلى التعليم الصناعي والزراعي والتجاري (التعليم الفني).
واعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول بشكل رسمي للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح بمدارس القاهرة 77,7%، حيث حضر الامتحانات 150,929 طالب وطالبة نجح منهم 117,271.
رابط طلقة | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط Cairo gov results (بوابه التعليم الاساسى) 3 اعدادي | fast link احصل على نتيجتك حالا
واعتمد محافظ القاهرة أيضًا نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبًا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%، كما اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5%.
وانتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة من أداء امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2020، وكان محافظ القاهرة تفقد سير الامتحانات بمدرسة الطبري الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكدا أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83,500 طالب و80,500 طالبة تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام، بالاضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة ، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.
(اسرع رابط/result exam) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس بوابة نتائج التعليم الاساسي click here now
وذكر المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيرًا إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن.
توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الاعدادية 2020
- اللغة العربية 40 درجة.
- اللغة الانجليزية 30 درجة.
- الدراسات 20 درجة.
- الرياضيات 30 درجة.
- العلوم 20 درجة.
- المجموع الكلي 140 درجة.
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس الترم الاول (Cairo's preparatory result) عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Link سريع (هات شهاتك now)
خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول
نقدم لكم طلابنا الأعزاء خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول برقم الجلوس عبر بوابه نتائج التعليم الاساسى، اتبع التالي:-
- ادخل على بوابة نتائج التعليم الاساسي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
- قم بتسجيل كل من الرقم القومي أو رقم الجلوس.
- اختر المرحلة التعليمية.
- اختر الفصل الدراسي.
- بعد ذلك ستظهر النتيجة في نفس اللحظة.
تظلمات نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020
ونستعرض لكم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة ستبدأ في تلقي تظلمات الشهادة الاعدادية ابتداءًا من يوم الأحد 2 فبراير 2020 ولمدة 3 أسابيع.
(prerp year) رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول برقم الجلوس عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى result link اضغط هنا واحصل على نتيجتك
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