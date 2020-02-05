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(prerp year) رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول برقم الجلوس عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى result link اضغط هنا واحصل على نتيجتك

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:10 م
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نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020
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(prerp year) رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول برقم الجلوس عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى result link اضغط هنا واحصل على نتيجتك

نستعرض لكم اليوم رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي، وينتظر جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي بشغف كبير موعد الاعلان عن ظهور النتيجة بشكل رسمي، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بشكل رسمي، وخاصة بعدما اعتمدها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رسميًا.


وهناك خوف وقلق وشغف كبير ينتاب طلاب نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020، لأن هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية لأنها هي التي تحدد مسار الطلاب سواء الانتقال لمرحلة الثانوية العامة أو الانتقال إلى التعليم الصناعي والزراعي والتجاري (التعليم الفني).

واعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول بشكل رسمي للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح بمدارس القاهرة 77,7%، حيث حضر الامتحانات 150,929 طالب وطالبة نجح منهم 117,271.


واعتمد محافظ القاهرة أيضًا نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبًا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%، كما اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5%.

وانتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة من أداء امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2020، وكان محافظ القاهرة تفقد سير الامتحانات بمدرسة الطبري الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكدا أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83,500 طالب و80,500 طالبة تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام، بالاضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة ، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.


وذكر المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيرًا إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن.

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الاعدادية 2020

- اللغة العربية 40 درجة.

- اللغة الانجليزية 30 درجة.

- الدراسات 20 درجة.

- الرياضيات 30 درجة.

- العلوم 20 درجة.

- المجموع الكلي 140 درجة.


خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول
نقدم لكم طلابنا الأعزاء خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول برقم الجلوس عبر بوابه نتائج التعليم الاساسى، اتبع التالي:-

- ادخل على بوابة نتائج التعليم الاساسي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- قم بتسجيل كل من الرقم القومي أو رقم الجلوس.

- اختر المرحلة التعليمية.

- اختر الفصل الدراسي.

- بعد ذلك ستظهر النتيجة في نفس اللحظة.

تظلمات نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020
ونستعرض لكم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة ستبدأ في تلقي تظلمات الشهادة الاعدادية ابتداءًا من يوم الأحد 2 فبراير 2020 ولمدة 3 أسابيع.



(prerp year) رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول برقم الجلوس عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى result link اضغط هنا واحصل على نتيجتك


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