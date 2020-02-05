نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط الاستعلام عن نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره للفصل الدراسي الاول 2020/2019 برقم الجلوس عن طريق بوابة نتائج التعليم الاساسي، ونُقدم لكم متابعينا متابعة حصرية لحظة بلحظة عن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة موقع وزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم للمحافظة والبوابة الالكترونية.

وتسود حالة من الخوف والقلق الشديد تنتاب طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية للاطمئنان على مستواهم الدراسي، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية لانها هي التي ستحدد سواء الانتقال للثانوية العامة أو الانتقال إلى التعليم الفني.





تم بالفعل رسميا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، والاستعلام على رابط www.cairo.gov.eg وحسب ما تم التصريح به ستكون النتيجة على بوابة القاهرة الإلكترونية صباح يوم الجمعة 31 يناير 2020 وذلك للفصل الأول الدراسي، وسنتابع معكم من خلال تقريرنا هذا نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال جدول الروابط المرفق يمكن الاستعلام عن نتائج طلاب الإعدادية بعموم محافظات الجمهورية، وتمثل للأسر المصرية الشهادة الإعدادية أهمية كبرى بعدما أصبحت الشهادة الإعدادية هي أول شهادة يحصل عليها الطلاب والطالبات، وهي المتممة لمرحلة التعليم الأساسي الذي يشمل المرحلة الابتدائية والإعدادية.







نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول محط أنظار الطلبة وأولياء الأمور في الصف الثالث الإعدادي، وحط اهتمام كبير لأنها أولى الشهادات التي تحدد مصير الطالب فيما يدخله العام المقبل واستكمال مسيرته التعليمية، نتيجة أن ما يحصل عليه الطالب من درجات هو تقييمه فيما يستطيع دخوله العام المقبل من دراسة بالمرحلة الثانوية.





طريقة الاستعلام عن نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول





- قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





- قم بإدخال رقم الجلوس واضغط "بحث".



