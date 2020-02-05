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نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس الترم الاول (Cairo's preparatory result) عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Link سريع (هات شهاتك now)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:47 م
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نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020
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نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس الترم الاول (Cairo's preparatory result) عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Link سريع (هات شهاتك now)


هات شهاتك now ومتدورش كتير، أصبح الآن بإمكانك الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس الترم الاول من خلال بوابه نتائج التعليم الاساسى عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي على أتم الاستعداد للحصول على النتيجة، ومن المتعارف عليه أن هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية لأنها هي التي تحدد مسار الطلاب سواء الانتقال لمرحلة الثانوية العامة أو الانتقال إلى التعليم الصناعي والزراعي والتجاري (التعليم الفني).


واعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 بشكل رسمي للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح بمدارس القاهرة 77,7%، حيث حضر الامتحانات 150,929 طالب وطالبة نجح منهم 117,271.

واعتمد محافظ القاهرة أيضًا نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبًا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%، كما اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5%.


وانتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة من أداء امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2020، وكان محافظ القاهرة تفقد سير الامتحانات بمدرسة الطبري الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكدا أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83,500 طالب و80,500 طالبة تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام، بالاضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة ، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.

وذكر المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيرًا إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن.


خطوات الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020
نقدم لكم خطوات الحصول على نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس عبر بوابه نتائج التعليم الاساسى، اتبع التالي:-

- قم بالدخول بوابة نتائج التعليم الاساسي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- تسجيل كل من الرقم القومي أو رقم الجلوس.

- اختيار المرحلة التعليمية.

- اختيار الفصل الدراسي.

- بعد ذلك ستظهر النتيجة لك فورًا.


رابط الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020  
نقدم لكم طلابنا الأعزاء رابط الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس الخاص بالطالب، عبر بوابه نتائج التعليم الاساسى عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــا).



نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس الترم الاول (Cairo's preparatory result) عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Link سريع (هات شهاتك now)


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