(اسرع رابط/result exam) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس بوابة نتائج التعليم الاساسي click here now

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فات الكثير ما باقي إلا القليل، كلما اقترب موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس ازدادت حالة الخوف والقلق لجميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أيضًا، وستشهد الأيام القليلة القادمة إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لشكل رسمي، وخاصة بعدما اعتمدها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رسميًا.









وترقبوا معنا أبنائنا وبناتنا الطلاب نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، حيث أن انتهت امتحانات الترم الاول من اختبارات 3 اعدادي، وتستكمل في الوقت الحالي أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2019-2020.









الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020

الآن يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 من خلال موقعنا بوابة "الفجر" الإلكترونية للاستعلام عنها برقم الجلوس أو الاسم فقط، كما تستطيع الاطلاع على جميع درجاتك في جميع المواد ومجموعك ونسبتك المئوية، بالإضافة إلى معرفة تنسيقك المتوقع لدخول ثانوي (عام / فني)، ولكن ميزة التنسيق تعمل فقط مع نتيجة الفصل الترم الثاني.









اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 للفصل الدراسي الاول لعام 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح بمدارس القاهرة 77,7%.





إحصائيات نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020

ونستعرض لكم إحصائيات نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020، حيث حضر الامتحانات 150 , 929 طالب وطالبة نجح منهم 117 , 271، كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالب وطالبة 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%، واعتمد المحافظ أيضًا نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5%.









تظلمات نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020

ونقدم لكم تظلمات نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة ستبدأ في تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية ابتداءًا من يوم الأحد 2 فبراير 2020 ولمدة 3 أسابيع.



جميع الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة

المرج - السلام - مدينة نصر - المطرية - عين شمس - النزهة - منشأة ناصر - مصر الجديدة - الوايلي - عابدين - باب الشعرية - الموسكي - بولاق - الازبكية - الزيتون - الزاوية الحمراء - شبرا - حدائق القبة - الشرابية - روض الفرج - السيدة زينب - المقطم - حلوان - مصر القديمة - البساتين - التبين - دار السلام - 15 مايو - المعادي - طرة.









توزيع درجات المواد في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020

- اللغة العربية 40 درجة.

- اللغة الانجليزية 30 درجة.

- الدراسات 20 درجة.

- الرياضيات 30 درجة.

- العلوم 20 درجة.

- المجموع الكلي 140 درجة.













(اسرع رابط/result exam) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس بوابة نتائج التعليم الاساسي click here now





