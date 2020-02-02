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(روابط جديدة وسريعة) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالقاهرة عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى برقم جلوسك فقط للفصل الدراسي الاول NOW

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:47 م
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالقاهرة
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالقاهرة
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(روابط جديدة وسريعة) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالقاهرة عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى برقم جلوسك فقط للفصل الدراسي الاول NOW

ترقبوا معنا موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالقاهرة للفصل الدراسي الاول لعام 2020/2019 بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة من خلال بوابه نتائج التعليم الاساسى عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، حيث انتهت امتحانات الترم الاول من اختبارات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة، وتستكمل في الوقت الحالي أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2019-2020.


وينتظر جميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالقاهرة على أحر من الجمر للاطمئنان على مستواهم الدراسي، ويأتي هذا الخوف والقلق الشديد من هذه المرحلة لما تملكه أهمية كبيرة لأنها هي التي ستحدد وجهة الطلاب سواء الانتقال لمرحلة الثانوية العامة أو الانتقال إلى التعليم الزراعي والتجاري والصناعي.


وينشر موقع "الفجر" الإلكتروني روابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالقاهرة، عبر رابط موقع بوابة التعليم الاساسي وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك وفقًا لأخر التصريحات عن الأستاذ محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فقد أكد أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالقاهرة سيكون قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث أنه عمليات التصحيح انتهت وجاري استكمال أعمال المراجعة والرصد النهائية.


واعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الترم الاول للشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح بمدارس القاهرة 77,7%، حيث حضر الامتحانات 150,929 طالب وطالبة نجح منهم 117,271.

واعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبًا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5%.


وأنهى طلبة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وكان محافظ القاهرة، تفقد سير الامتحانات بمدرسة الطبري الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكدًا أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83,500 طالب و80,500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام، وذلك بالاضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة. 

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.


وذكر المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيراً إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن.




(روابط جديدة وسريعة) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالقاهرة عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى برقم جلوسك فقط للفصل الدراسي الاول NOW


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