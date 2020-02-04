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on line | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط (بوابة نتائج التعليم الاساسي) احصل على النتيجة الآن
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:40 ص
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on line | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط (بوابة نتائج التعليم الاساسي) احصل على النتيجة الآن
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تسود حالة من التوتر الشديد والخوف لدى طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي مع اقتراب موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس، وانتهي جميع الطلاب بمختلف المحافظات من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسرعان ما بدأت أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لكافة المواد الدراسية بمختلف المحافظات في وقت واحد لسرعة الانتهاء منها، وإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول في أسرع وقت ممكن.
ويمكنكم الاستعلام والحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي عبر الرابط لتالي (اضغط هنا).
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول
تعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول (الصف الثالث الاعدادي) من أهم المراحل الدراسية على الإطلاق، حيث يسعى جميع الطلاب للحصول على أعلى الدرجات، والانتقال للمرحلة الثانوية، سواء التعليم العام أو التعليم الفني حسب رغبة كل طالب، وحسب المجموع الذي سيحصل عليه في مجموع الفصليين الدراسيين، وهذه المرحلة لها دور أساسي في تحديد وجهة أو مستقبل الطالب بشكل عام.
رابط طلقة | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط Cairo gov results (بوابه التعليم الاساسى) 3 اعدادي | fast link احصل على نتيجتك حالا
واعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الترم الاول للشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت نسبة النجاح بمدارس القاهرة 77,7%، حيث حضر الامتحانات 150,929 طالب وطالبة نجح منهم 117,271.
واعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبًا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5%.
(روابط جديدة وسريعة) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالقاهرة عبر رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى برقم جلوسك فقط للفصل الدراسي الاول NOW
وأنهى طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وكان محافظ القاهرة، تفقد سير الامتحانات بمدرسة الطبري الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكدًا أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83,500 طالب و80,500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام، وذلك بالاضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة.
وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.
وذكر المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيراً إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن.
ناو | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results
توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الاعدادية 2020
- اللغة العربية 40 درجة.
- اللغة الانجليزية 30 درجة.
- الدراسات 20 درجة.
- الرياضيات 30 درجة.
- العلوم 20 درجة.
- المجموع الكلي 140 درجة.
اتبع هذه الخطوات للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول
يمكنكم الآن أبنائنا الطلاب اتباع هذه الخطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس:-
- قم بالدخول على بوابة نتائج التعليم الاساسي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
- تسجيل كل من الرقم القومي أو رقم الجلوس.
- اختيار المرحلة التعليمية.
- اختيار الفصل الدراسي.
- بعد ذلك ستظهر النتيجة لك فورًا.
on line | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط (بوابة نتائج التعليم الاساسي) احصل على النتيجة الآن
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