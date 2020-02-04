on line | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط (بوابة نتائج التعليم الاساسي) احصل على النتيجة الآن

واعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبًا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5%.

وأنهى طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وكان محافظ القاهرة، تفقد سير الامتحانات بمدرسة الطبري الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكدًا أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83,500 طالب و80,500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام، وذلك بالاضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة.





وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.





وذكر المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيراً إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن.